XDLINX Space Labs 將使用近期獲得 700 萬美元種子資金來透過其創新技術增強各國太空能力
新聞提供者XDLINX Space Labs
14 10月, 2024, 22:10 CST
該公司旨在為全球太空任務加速開發可隨時發射的衛星平台
印度海德拉巴 2024年10月14日 /美通社/ -- 印度著名的太空科技企業 XDLINX Space Labs 正在透過其可隨時發射的衛星平台改變全球太空產業。該公司為商業和國防 ISR 太空任務提供航天器平台和載荷技術。他們提供全方位的 ISR 能力，涵蓋光學和信號情報。該公司擁有革命性的願景，目標是讓每個國家都能夠建立自己的太空傳統和主權太空能力，他們最近成功籌集 700 萬美元的種子資金，以加速製造下一代載荷。這輪融資由 Lucky Investments 的 Ashish Kacholia 領投，並獲得 E2MC、Mana Ventures 和一個著名家族辦公室的額外支持。
XDLINX Space Labs 於 2022 年在海得拉巴成立，一開始就抱著重新定義太空任務並讓更多客戶可以使用創新衛星技術的大膽的願景。該公司的第一個重要里程碑是成功發射 JANUS-1，這是一顆軟件定義的 6U 小型衛星，用於展示多租戶載荷能力，在短短 10 個月的創紀錄時間內開發，並於 2023 年 2 月 10 日搭載在 ISRO 的 SSLV-D2 火箭上發射，與其他傳統衛星相比，大幅降低了發射到太空的成本和時間。
XDLINX Space Labs 行政總裁兼聯合創辦人 Rupesh Gandupalli 表示：「我們很高興和興奮能夠加速製造下一代載荷以支持國防和商業任務，例如 E-band 通訊、光學和射頻情報，從而建立太空傳統、實現衛星總線平台的運作以及擴大我們的全球版圖。我們展望未來，希望透過使用 75% 本土子系統來建造具成本效益的衛星，使太空變得更具可及性。我們期待為印度在全球太空競賽中扮演越來越重要的角色作出貢獻。」
該公司現正準備推出下一個重大項目 Elevation-1，該項目將搭載全球首個微型太空級 E-band 載荷，並計劃在 SpaceX 的 Transporter-12 任務中發射。Elevation-1 是首個為展示配搭數碼調變的 E-band 通訊而設的商業任務，而且公司擁有明確的長期路線圖，以實現超過 10 Gbps 的數據傳輸速率。
此外，XDLINX Space Labs 正為客戶開發 150KG 級的衛星，該衛星使用 XDSAT-M600 平台，可同時承載合成孔徑雷達 (SAR) 和多光譜光學感應器，預計將於 2025 年第 3 季發射。該公司正與客戶進行最後討論，建立並推出一個亞米多光譜圖像衛星星座，並且已經與全球領先的太空公司簽署合作備忘錄，為持續合作和發展奠定基礎。
關於 XDLINX Space Labs
XDLINX Space Labs 是一家端對端的小型衛星任務即服務供應商，可滿足從設計、供應鏈、建造、整合和太空規格到任務操作的完整任務需求。該公司為全球商業和國防 ISR 太空任務提供航天器平台和載荷技術，專注於幫助各國建立其主權太空能力，提供光學和信號情報的全方位 ISR 能力。XDLINX 為全球情報、監視和偵察 (ISR) 任務提供具有載荷的完整配置衛星。該公司在過去的工作期間已成功發射超過 400 顆衛星。
SOURCE XDLINX Space Labs
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