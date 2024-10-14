XDLINX Space Labs 將使用近期獲得 700 萬美元種子資金來透過其創新技術增強各國太空能力

XDLINX Space Labs 行政總裁兼聯合創辦人 Rupesh Gandupalli 表示：「我們很高興和興奮能夠加速製造下一代載荷以支持國防和商業任務，例如 E-band 通訊、光學和射頻情報，從而建立太空傳統、實現衛星總線平台的運作以及擴大我們的全球版圖。我們展望未來，希望透過使用 75% 本土子系統來建造具成本效益的衛星，使太空變得更具可及性。我們期待為印度在全球太空競賽中扮演越來越重要的角色作出貢獻。」

該公司現正準備推出下一個重大項目 Elevation-1，該項目將搭載全球首個微型太空級 E-band 載荷，並計劃在 SpaceX 的 Transporter-12 任務中發射。Elevation-1 是首個為展示配搭數碼調變的 E-band 通訊而設的商業任務，而且公司擁有明確的長期路線圖，以實現超過 10 Gbps 的數據傳輸速率。

此外，XDLINX Space Labs 正為客戶開發 150KG 級的衛星，該衛星使用 XDSAT-M600 平台，可同時承載合成孔徑雷達 (SAR) 和多光譜光學感應器，預計將於 2025 年第 3 季發射。該公司正與客戶進行最後討論，建立並推出一個亞米多光譜圖像衛星星座，並且已經與全球領先的太空公司簽署合作備忘錄，為持續合作和發展奠定基礎。

關於 XDLINX Space Labs

XDLINX Space Labs 是一家端對端的小型衛星任務即服務供應商，可滿足從設計、供應鏈、建造、整合和太空規格到任務操作的完整任務需求。該公司為全球商業和國防 ISR 太空任務提供航天器平台和載荷技術，專注於幫助各國建立其主權太空能力，提供光學和信號情報的全方位 ISR 能力。XDLINX 為全球情報、監視和偵察 (ISR) 任務提供具有載荷的完整配置衛星。該公司在過去的工作期間已成功發射超過 400 顆衛星。

SOURCE XDLINX Space Labs