選擇純淨+，盡情表態！XEOMIN®思奧美®「百人笑面見證」活動圓滿啟動！品牌大使陳凱琳率領百位女生見證純淨+去皺力量，展現自信笑容！

陳凱琳率領「XEOMIN® 百人笑面見證」啟動儀式

留住自信、美麗一刻，大會今次特別邀請專業攝影師為Grace及100位素人及美容博主拍攝韓式人像照，捕捉最有自信的招牌笑容，破天荒製作一幅壯觀無比的百人笑臉Photo Wall，並由Merz Aesthetics®香港區總經理Candice Wong陪同Grace，正式啟動「XEOMIN®百人笑面見證」，為是次活動揭開完美序幕！

XEOMIN® 為香港新一代唯一^純淨+零雜質*肉毒桿菌素

根據2024年「肉毒桿菌素抗藥性」 消費者研究調查⁴，8成香港用家出現療效減退，人數持續上升。現時市面大部分傳統的肉毒桿菌素品牌含有雜質*，如複合蛋白，這些雜質*進入人體後會激活免疫系統，產生出抗體抗衡，久而久之便會出現抗藥性¹⁻²，令療效遞減，嚴重的甚至完全無效。XEOMIN®採用先進的雙重淨化技術，有效去除所有雜質*，只留下活性神經毒素，減低身體產生抗藥性的風險¹⁻²。每次療程都能達到理想效果，無論何時都能盡情表態！

XEOMIN®已獲美國FDA核准、歐盟CE認證、香港衞生署註冊，更已於中國內地註冊並正式上市（註冊証號：SJ20240010, SJ20240011），全球超過70+個國家批准用於醫學美容，XEOMIN®，安全可靠同時更為韓國銷量No.1#！

品牌大使陳凱琳親臨 分享純淨笑容哲學

活動上Grace更分享她對「選擇純淨+、盡情表態」的信念。Grace強調，自信是最好的化妝品，而XEOMIN®作為香港新一代唯一^純淨+零雜質*肉毒桿菌素，讓大家在追求美麗的同時，依然能保持最自然、無拘束的笑容，鼓勵大家選擇XEOMIN®，發掘自己最光芒的一面。大會更邀請了XEOMIN®的真實用家Charmaine Ko分享她的醫美經驗。她表示：「其實我之前都有魚尾紋，所以我選擇打XEOMIN®，魚尾紋明顯改善了，就算表情再豐富、浮誇，都不覺得有紋，同時效果相當自然。我打了差不多兩年，從一開始就選擇XEOMIN®正正因為它純淨+無雜質*，加上我會當作Regular Treatment，不怕有抗藥性¹⁻²！」

現場還舉行了緊張刺激的「笑面解鎖大挑戰」互動遊戲，由Grace邀請在場嘉賓上台，根據不同的情境主題，即時做出相應的笑容，並記錄他們的「百變笑面」。

多個打卡位讓你留住更多美麗時刻

現場亦設置了多個精心設計的自拍打卡位，讓嘉賓盡情留住自信的笑容和美麗瞬間。除了「韓式照相館」，大家可以在「Cover Girl 打卡位」仿效雜誌封面人物擺出時尚自信的姿態。而在「鏡面打卡位」上，則可以對著鏡子映照自己最真實、最美的笑容自拍，並將這份自信寫在「百人留言版」上，與其餘女性的自信心聲，一同構成最具力量的百人自信宣言！

下載圖片：https://drive.google.com/drive/folders/1bjvp9LABETO3U33QfDUws9Y-8c1rjJoj

關於XEOMIN®

德國製造的XEOMIN®為香港新一代唯一^純淨+零雜質*肉毒桿菌素，不含複合性蛋白，減低身體產生抗藥性風險¹⁻²，持續保持療程美容效果 ! 產品已獲美國FDA核准、歐盟CE認證、香港衞生署註冊，更已於中國內地註冊並正式上市（註冊証號：SJ20240010, SJ20240011），全球超過70+個國家批准用於醫學美容，安全可靠，同時更為韓國銷量No.1#！

https://www.xeominhk.com/

關於Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics®是一家屹立多年的家族企業。 自 1908 年建立以來，我們不論對待客戶、產品用家和員工們均是如同家人般地真誠對待，亦因此推動我們與專業醫護人員緊密聯繫，並以他們的成就為傲。在追求共同願景的過程中，我們會親自聆聽、提供建議、給予支持和一同慶祝快樂時刻，驅動創新和變革，致力讓世界變得更美，尋找專屬的自信美，活出獨一無二的愉悅美麗人生。

我們是一家全球領先的醫學美容公司，協助專業醫護人員透過使用我們屢獲殊榮的針劑、儀器和護膚產品組合包括：ULTHERAPY®、XEOMIN®、BELOTERO®及RADIESSE®成就最真實、最自信的自我。

#XEOMIN #XEOMINHK #思奧美 #XEOMIN百人笑面見證 #盡情表態

媒體聯絡

MAXLYTICS Limited

Ms Fiona Cheung

電郵：[email protected]

電話：(852) 3709 2787

註釋：

^ 與其他香港注冊肉毒桿菌素品牌比較。¹⁻²

* 雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌DNA。¹⁻²

⁺ 純淨是指不含複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA。¹⁻²

1 Park JY et al. Plast Recontr Surg Glob Open. 2020:8(1)e2627

2 Kerscher M, et al. J Drugs Dermatol. 2019 Jan 1:18(1):52-57

3 Rzany B., et al. Dermatol Surg 2013; 95-103.

# No.1 Imported brand in Korea. Based on MFDS's 2020 Total Imports (50U + 100U) Record Data

4 Based on a consumer market study conducted in 2024 on "Consumer Experience with Toxin Resistance" by Merz Aesthetics in partnership with Frost & Sullivan across 9 Asia-Pacific territories (Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapore, South Korea, Philippines, Taiwan, Thailand and Malaysia) and included 2,588 respondents from the ages of 21 and 55 years old.

SOURCE Merz Aesthetics®