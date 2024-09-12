XGIMI（極米）推出多款新型家用和便攜式投影機

MoGo 3 Pro Google TV投影機：重新定義便攜式娛樂

榮獲EISA大獎的MoGo 3 Pro採用創新的多角度底座支架設計，僅重2.43磅，相當於一個咖啡杯的大小，重新定義了便攜式投影。作為XGIMI的首款Google TV投影機，支援原生Netflix和10,000個其他流行的流媒體應用程式，其USB Type-C端口可確保在戶外時使用的便攜性。多角度底座支架可兼作電源開關，自動梯形校正和智慧避障等功能方便使用者輕鬆完成設置。MoGo 3 Pro擁有1080P分辨率、90% DCI-P3色域以及與音樂同步的氛圍音箱功能，為使用者帶來真正身臨其境的體驗。

Elfin Flip：小巧機身帶來影院級體驗

Elfin Flip是一款緊湊型長焦智慧投影機，具有DolbyTM Audio(杜比音效)、1080P分辨率和高亮度，以實惠的價格帶來影院級的視聽體驗。其便攜式設計、集成支架和智慧銀幕適應技術確保輕鬆設置和靈活投影。盡管體型小巧，Elfin Flip卻內置了400 ISO流明和兩個3W揚聲器，並搭載WebOS系統，支持原生Netflix，適合在任何空間裡使用。

AURA 2：極致奢華的家庭影院體驗

AURA 2是XGIMI第二個獲得EISA大獎的力作，它以纖薄短焦設計將家庭娛樂的影院級視聽體驗提升到全新的高度。該產品采用Dual Light 2.0技術，提供2300 ISO流明的超高亮度和99% DCI-P3色域準確度，成功獲得IMAX Enhanced和Dolby Vision®認證。其中，IMAX Enhanced認證意味著使用者可在家中享受IMAX的超寬畫面、震撼的視覺效果和DTS獨家音頻格式。AURA 2具有自動梯形校正、牆面平整度優化和智慧識別等先進功能，讓使用者在任何環境下都能獲得流暢、身臨其境的觀影體驗。此外，它還配備了四個哈曼卡頓(Harman/Kardon)15W揚聲器，為使用者帶來豐富、影院級的音質享受。

HORIZON系列集卓越性能和專業創新於一身

全新HORIZON S系列，包括HORIZON S Pro和HORIZON S Max兩款產品，搭載了融合三色雷射和LED的Dual Light 2.0技術，帶來令人驚歎的視覺效果。HORIZON S Pro通過了Dolby Vision認證，HORIZON S Max則獲得了IMAX Enhanced和Dolby Vision兩大權威認證。憑藉高達3100 ISO流明的亮度、哈曼卡頓揚聲器和ISA 5.0實時校正功能，打造出真正的影院級體驗。此外，外觀設計時尚，內置靈活支架，便於使用者輕松調節。

Halo+ (New) Google TV投影機

XGIMI推出一款全新Google TV投影機——Halo+ (New) Google TV投影機。它為使用者提供了精心設計的個性化娛樂體驗，通過專用遙控器按鈕即可訪問包括Netflix在內的超過10,000個應用程式。該投影機配備了Google Assistant語音控制功能、ISA 2.0、內置Dolby Audio揚聲器和時尚小巧的設計，功能強大且用途廣泛，能夠與任何家庭設置完美匹配。

Google TV是該設備軟件體驗的名稱，也是Google LLC的商標。Google是Google LLC的商標。

Dolby、Dolby Audio、Dolby Vision和雙D符號是杜比實驗室公司(Dolby Laboratories, Inc.)在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。其他商標屬於其各自所有者。

關於XGIMI

自2013年以來，XGIMI的先進投影機已為全球無數人創造了真正身臨其境的視聽體驗。XGIMI與Google、哈曼卡頓和德州儀器等全球知名合作伙伴攜手，以使用者為本的理念打造一體化娛樂設備。XGIMI始終致力於通過行業領先的創新、簡化的設置和獨特的設計，開發出色的家用和便攜式投影機，讓每個人都能享受到投影機帶來的樂趣。欲了解更多信息，請訪問XGIMI科技官方網站。

SOURCE XGIMI