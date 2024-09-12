XGIMI（極米）推出多款新型家用和便攜式投影機

12 9月, 2024, 10:00 CST
新款創新投影機MoGo 3 Pro、Elfin Flip、AURA 2和HORIZON S系列集時尚設計、先進功能和強大性能於一身，滿足不同消費者需求
- MoGo 3 Pro：重新定義便攜式投影魔力
- Elfin Flip：小巧機身帶來影院級體驗
- AURA 2：極致奢華的家庭影院體驗
- HORIZON S系列：融合卓越性能和專業創新於一身
- 新型Google TV ™投影機：Halo+（GTV）Google TV投影機
新加坡2024年9月12日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的投影機和雷射電視品牌XGIMI（極米）推出五款全新投影機：MoGo 3 Pro、Elfin Flip、AURA 2以及HORIZON S系列（包含HORIZON S Max和HORIZON S Pro）。從渴望便攜式娛樂的普通消費者到追求影院級沉浸感的家庭影院發燒友，XGIMI的新產品超出不同目標群體的預期。
XGIMI創始人兼首席執行官鍾波表示：「隨著家庭娛樂和移動娛樂的界限日趨模糊，XGIMI始終走在行業的前沿，為各類消費者提供創新型投影機產品。MoGo 3 Pro、Elfin Flip，AURA 2和HORIZON S系列是最好的證明，每款產品都經過精心設計，將尖端技術和人性化設計融為一體。這些新產品體現出我們對創新和客戶滿意度的執著追求，為行業樹立了新的卓越標準。」
MoGo 3 Pro Google TV投影機：重新定義便攜式娛樂
榮獲EISA大獎的MoGo 3 Pro採用創新的多角度底座支架設計，僅重2.43磅，相當於一個咖啡杯的大小，重新定義了便攜式投影。作為XGIMI的首款Google TV投影機，支援原生Netflix和10,000個其他流行的流媒體應用程式，其USB Type-C端口可確保在戶外時使用的便攜性。多角度底座支架可兼作電源開關，自動梯形校正和智慧避障等功能方便使用者輕鬆完成設置。MoGo 3 Pro擁有1080P分辨率、90% DCI-P3色域以及與音樂同步的氛圍音箱功能，為使用者帶來真正身臨其境的體驗。
Elfin Flip：小巧機身帶來影院級體驗
Elfin Flip是一款緊湊型長焦智慧投影機，具有DolbyTM Audio(杜比音效)、1080P分辨率和高亮度，以實惠的價格帶來影院級的視聽體驗。其便攜式設計、集成支架和智慧銀幕適應技術確保輕鬆設置和靈活投影。盡管體型小巧，Elfin Flip卻內置了400 ISO流明和兩個3W揚聲器，並搭載WebOS系統，支持原生Netflix，適合在任何空間裡使用。
AURA 2：極致奢華的家庭影院體驗
AURA 2是XGIMI第二個獲得EISA大獎的力作，它以纖薄短焦設計將家庭娛樂的影院級視聽體驗提升到全新的高度。該產品采用Dual Light 2.0技術，提供2300 ISO流明的超高亮度和99% DCI-P3色域準確度，成功獲得IMAX Enhanced和Dolby Vision®認證。其中，IMAX Enhanced認證意味著使用者可在家中享受IMAX的超寬畫面、震撼的視覺效果和DTS獨家音頻格式。AURA 2具有自動梯形校正、牆面平整度優化和智慧識別等先進功能，讓使用者在任何環境下都能獲得流暢、身臨其境的觀影體驗。此外，它還配備了四個哈曼卡頓(Harman/Kardon)15W揚聲器，為使用者帶來豐富、影院級的音質享受。
HORIZON系列集卓越性能和專業創新於一身
全新HORIZON S系列，包括HORIZON S Pro和HORIZON S Max兩款產品，搭載了融合三色雷射和LED的Dual Light 2.0技術，帶來令人驚歎的視覺效果。HORIZON S Pro通過了Dolby Vision認證，HORIZON S Max則獲得了IMAX Enhanced和Dolby Vision兩大權威認證。憑藉高達3100 ISO流明的亮度、哈曼卡頓揚聲器和ISA 5.0實時校正功能，打造出真正的影院級體驗。此外，外觀設計時尚，內置靈活支架，便於使用者輕松調節。
Halo+ (New) Google TV投影機
XGIMI推出一款全新Google TV投影機——Halo+ (New) Google TV投影機。它為使用者提供了精心設計的個性化娛樂體驗，通過專用遙控器按鈕即可訪問包括Netflix在內的超過10,000個應用程式。該投影機配備了Google Assistant語音控制功能、ISA 2.0、內置Dolby Audio揚聲器和時尚小巧的設計，功能強大且用途廣泛，能夠與任何家庭設置完美匹配。
Google TV是該設備軟件體驗的名稱，也是Google LLC的商標。Google是Google LLC的商標。
Dolby、Dolby Audio、Dolby Vision和雙D符號是杜比實驗室公司(Dolby Laboratories, Inc.)在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。其他商標屬於其各自所有者。
關於XGIMI
自2013年以來，XGIMI的先進投影機已為全球無數人創造了真正身臨其境的視聽體驗。XGIMI與Google、哈曼卡頓和德州儀器等全球知名合作伙伴攜手，以使用者為本的理念打造一體化娛樂設備。XGIMI始終致力於通過行業領先的創新、簡化的設置和獨特的設計，開發出色的家用和便攜式投影機，讓每個人都能享受到投影機帶來的樂趣。欲了解更多信息，請訪問XGIMI科技官方網站。
SOURCE XGIMI
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