全新Xiaomi 14T Series強勢登場 矚目夜攝揉合Advanced AI

購買優惠

Just for Hong Kong 本地星級服務 • 送額外12個月保修(價值: HK$799) • 送6個月碎屏保修(價值: HK$999) • 送機場貴賓室服務(價值: HK$280) • 贈Spotify Premium 免費試用4個月(價值:HK$432) • 贈YouTube Premium 免費試用3個月(價值:HK$234) • 100GB Google One 雲端儲存服務 6個月(價值:HK $90) • 12個月內一次免手工費保外維修(價值:HK$120)