全新Xiaomi 14T Series強勢登場 矚目夜攝揉合Advanced AI

機型 Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T 顏色 • 泰坦灰色 • 黑色 • 藍色 • 泰坦灰色 • 黑色 • 藍色 • 素皮綠 容量 • 12GB+1TB 售價: HK$4,999 • 12GB+512GB售價: HK$4,599 • 12GB+512GB 售價: HK$3,499 • 12GB+256GB 售價: HK$3,299 9月27日- 10月3日 預售優惠 • 磁吸手機殼（價值：HK$300） • 5000mAh 超薄磁吸行動電源（價值：HK$299） • 67mm 磁吸濾鏡套裝（價值：HK$300） • 磁吸手機殼 （價值：HK$300） • 磁吸卡片套（價值： HK$199） • 67mm 磁吸濾鏡套裝（價值：HK$300） 10月4日- 10月14日 早鳥優惠 •磁吸手機殼（價值：HK$300） •5000mAh 超薄磁吸行動電源（價值：HK$299） •磁吸手機殼（價值：HK$300） •Remax Cozy Buds W18 降噪藍牙耳機（價值： HK$199） 購買優惠 Just for Hong Kong 本地星級服務 • 送額外12個月保修（價值: HK$799） • 送6個月碎屏保修（價值: HK$999） • 送機場貴賓室服務（價值: HK$280） • 贈Spotify Premium 免費試用4個月（價值：HK$432） • 贈YouTube Premium 免費試用3個月（價值：HK$234） • 100GB Google One 雲端儲存服務 6個月（價值：HK $90） • 12個月內一次免手工費保外維修（價值：HK$120） Just for Hong Kong 本地星級服務 • 送額外12個月保修（價值: HK $699） • 送6個月碎屏保修（價值: HK $799） • 送機場貴賓室服務（價值: HK $280） • 贈Spotify Premium 免費試用4個月 （價值：HK$432） • 贈YouTube Premium 免費試用3個月 （價值：HK$234） • 100GB Google One 雲端儲存服務 6個月 (價值：HK$90） • 12個月內一次免手工費保外維修 (價值：HK$120）

新一代Leica光學技術 重新定義夜間攝影

Xiaomi 14 Series旨為每一位用家提供卓越的攝影體驗。憑藉卓越的低光能力，Xiaomi 14T 和Xiaomi 14T Pro 捕捉令人驚嘆的夜景和清晰既充滿活力的城市風景。

憑藉Xiaomi AISP ，以 FusionLM為基礎的AI LM計算攝影平台，Xiaomi 14T Series提升動態範圍，降低畫面雜訊，即使在光線複雜的環境下，也能呈現出非凡的細節和生動色彩。藉由 FusionLM 提供的大量原始數據，此系列支持 UltraHDR 格式，提升 HDR 體驗。此外，在 AISP 平台中的 PortraitLM 功能增強了 Master Portrait 模式，涵蓋焦距範圍從 23mm 至 75mm，確保拍攝出具有層次感、細緻度和自然背景虛化效果的人像照片。

Xiaomi 14T Pro 搭載多功能的三鏡頭系統，可涵蓋五個從 15mm 到 120mm的不同焦段，為應對各種拍攝環境提供了更多的靈活性。其 5,000 萬像素主鏡頭具有大光圈ƒ/1.6 和最新的Leica Summilux 光學鏡頭，並搭配了 Light Fusion 900 感光元件。憑著 1/1.31 英吋的感光元件、雙原生 ISO Fusion Max 和 13.57EV 的高動態範圍，一系列先進的配置比前一代多捕捉了高達 32% 的光線，確保了生動且細緻的影像。Xiaomi 14T Pro更配備了一個7P非球面高透光鏡頭，可捕捉更多光線並支持高動態範圍拍攝。

Xiaomi 14T 則搭載了先進的 Sony IMX906 感光元件，以及多功能的三鏡頭系統，包括三個涵蓋了從 15mm 到 100mm四個焦段的鏡頭。其 5,000 萬像素主鏡頭擁有大光圈ƒ/1.7 和最新的Leica Summilux 光學鏡頭，在低光環境下也能呈現生動的色彩和出色的細節。1,200萬像素超廣角相機擁有 15mm 等效焦距，同樣確保清晰而細緻的風景照片。

除了令人印象深刻的攝影能力之外，Xiaomi 14T Series在錄影方面也表現出色，用家可輕鬆捕捉影院般的影片。電影模式默認採用 2.39:1 的寬高比，支援電影般的模糊和拉焦切換，營造出電影感，而導演模式引入了專業的電影攝影界面，具有高級的參數控制。同時，MasterCinema以 10-bit Rec. 2020 格式錄製 HDR 影片，支援最高 30fps 的 4K 錄製，捕捉光影中更多的細節，呈現出與人類視覺幾乎相同的動態範圍。

善用Advanced AI功能 為日常生活帶來更多便捷

Xiaomi 14T Series新增Advanced AI功能，在搜索、語音、文本、圖像和影片等五方面帶來了進階的生產和創造能力，為日常使用帶來更多便利。結合設備本身和雲端的運算能力，Xiaomi 14T Series的AI功能可提高用家生產力、更智能地去旅遊，以及輕鬆地創建內容。

透過與 Google 的合作，Xiaomi 14T Series 推出了 Google 的Circle to Search 功能，成為首批提供此創新功能的小米設備之一。用家無需切換應用程式，即可立即搜索手機上所見的任何內容。

為了提升生產力，AI 翻譯功能有助用家克服語言障礙，在會議和通話中放便溝通。AI 記事本和 AI 錄音機透過語音轉成文字記錄、準確的語者識別和快速摘要提高效率，從而即時翻譯，確保多語言互動順暢。

在創意方面，AI 圖像編輯可智能擴展圖像，提升視覺敘事能力，而 AI修除Pro 可移除不需要的元素，使照片完美無暇。AI 電影讓製作影視短片變得輕鬆，AI寫真則可生成個性化頭像，讓用家輕鬆展示獨特風格。

Xiaomi 14T Series致力於不斷提升軟件體驗，自 2024 年 1 月以來已推出超過 600 項軟件改進，使系統速度提升 9.8%。改進包括改進多語言支援、功能上與 Android 的同步，以及減少進入點和應用程式冗餘，帶來更無縫和迅速的體驗。Xiaomi 14T Series還引入了三項創新功能—通話同步、應用程式轉移和播放傳輸—確保設備之間連接無縫、轉換輕鬆，顯著提升生產力和便利。此外，Link to Windows 功能為用家提供一個整合 PC 計算環境，縮小移動裝置和桌面裝置體驗之間的鴻溝。

身臨其境的視覺體驗與流暢互動體驗

Xiaomi 14T Series擁有出色的 6.67 英吋AMOLED CrystalRes 螢幕，提供令人驚艷的 1.5K 解析度（2,712 x 1,220）和 446 ppi 的像素密度。先進的螢幕可呈現出生動的視覺效果和流暢的互動體驗，更具有令人印象深刻的 12-bit色彩深度。擁有高達 144Hz 的高刷新率，用家可以享受超流暢的滾動和靈敏的觸控，確保流暢的動畫和無縫的轉換，提升用家體驗。螢幕提供DCI-P3色域覆蓋和高達4,000尼特的峰值亮度，使室內外的視覺效果引人入勝，使每次互動更加具吸引力和樂趣。新一代 AI 螢幕會根據使用情景和時間智能調節色溫和亮度，確保最佳的眼睛舒適度。

Xiaomi 14T Series透過 Hi-Res Audio 無線認證和立體聲揚聲器，帶來出色的音頻品質。搭載 Dolby Atmos® 技術，用家可以體驗豐富、立體的音效，提升用家在電影、音樂和遊戲中的享受。

以無縫速度和效率重新定義性能

Xiaomi 14T Series憑藉頂尖的處理器和先進的散熱系統，提供卓越的性能，提升用家處理日常任務的速度和效率。

Xiaomi 14T Pro 以新一代旗艦 MediaTek Dimensity 9300+處理器重新定義性能，多核心 CPU 表現驚人，性能提升達 37%。搭配先進的 Immortalis-G720 GPU，圖形性能提升達 44%，強大的組合在 AI 應用和遊戲方面表現卓越，提供流暢和傑出的體驗。搭載Xiaomi Surge T1 調節器以確保穩定連接和改善性能，並擁有Xiaomi 3D IceLoop 系統進行有效散熱管理，Xiaomi 14T Pro確保極致性能，無需擔心過熱問題，成為移動遊戲玩家和專業用家的終極選擇。

Xiaomi 14T 配備全新的人工智慧處理器MediaTek Dimensity 8300-Ultra，有效提升CPU 性能達20%和GPU性能達60%，使多任務處理更流暢高效，同時通過提升功耗效率以延長電池壽命。

Xiaomi 14T Series擁有強大的電池和快速充電功能，確保快速充電和可靠使用。而Xiaomi 14T Pro 則為Xiaomi T Series中首款擁有無線充電功能的產品，不僅搭載 5,000mAh 電池，還提供 50W 無線充電能力。另外，120W HyperCharge可在短短 19 分鐘內充滿電量。同時，Xiaomi 14T 配備了強大的 5,000mAh 電池和 67W HyperCharge，實現快速有線充電。

強勁性能融合時尚精緻設計

Xiaomi 14T Series巧妙地融合了性能與優雅設計，採用時尚的金屬裝飾和超窄的 1.7mm 邊框，令顯示體驗更具沉浸感。兩款機型均具有 IP68 等級防水和防塵功能，確保耐用性，令用家更安心使用。Xiaomi 14T Pro 採用精緻的金屬框架，增添了一絲精緻感，相比上一代，抗彎曲和損壞能力提高了 116%。3D 曲面背部提升了手持舒適度和握感，而金屬裝飾則添加了一絲奢華感。

SOURCE Xiaomi Hong Kong