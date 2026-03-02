全新旗艦機Xiaomi 17、Xiaomi 17 Ultra 及 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 矚目登陸香港

Xiaomi 17 Series提供Xiaomi 17 Ultra和Xiaomi 17兩款全新智能手機，連同限量特別版Leica Leitzphone powered by Xiaomi將於3月2日中午12時在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com、香港各大運營商和零售商門市及網站同步接受預訂, 並享有以下優惠，而在3月6日起正式發售。

機型 Leica Leitzphone powered by Xiaomi （限量特別版） Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 顏色 黑色 白色

黑色

星空綠 黑色

藍色

綠色

粉紅色 容量 16+1TB 售價:

HK$11,999 16+512GB 售價: HK$9,299

16+1TB 售價: HK$9,999 12+256GB 售價: HK$5,999

12+512GB 售價: HK$6,499 Xiaomi 17 Ultra 專業攝影套裝 售價: HK$1,399 / Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝 / 紫色、黑色、白色

售價: HK$599 / 購買贈品 （3月2日中午12：00至 3月5日晚上11:59） 隨機附送定制Leica禮盒

獲贈Xiaomi Tag白色 (價值HK$89)

以優惠價港幣$799 購買Xiaomi 17 Ultra 專業攝影套裝 乙盒

以優惠價港幣$399 購買Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝 乙盒 獲贈Xiaomi Tag 白色 (價值HK$89)

獲贈Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝 (價值HK$1,399)

以優惠價港幣$399 購買Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝 乙盒 獲贈Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W 乙個 (價值HK$209)

獲贈Xiaomi Sound Outdoor 乙條 (價值HK$309) 購買優惠 （3月6日早上00：00至 3月22日晚上11:59） 隨機附送定制Leica禮盒

以優惠價港幣$799 購買Xiaomi 17 Ultra 專業攝影套裝 乙盒

以優惠價港幣$399 購買Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝 乙盒 獲贈Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝 (價值HK$1,399)

以優惠價港幣$399 購買Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝 乙盒 獲贈Xiaomi 自帶線行動電源 20000 67W 乙個 (價值HK$209)

Just for Hong Kong 本地星級服務 （總值港幣$4115） 額外12個月保養 (價值: HK $1199)

2027年3月5日前購買，享有6個月碎屏保障服務乙次 (價值: HK $1499)

2026年4月5日前購買，首月購買送贈保內以換代修服務乙次

2026年8月8日前購買，免費試用 Spotify Premium 服務 4個月 (價值 $379) 11

2026年8月31日前購買，免費試用YouTube Premium服務 3個月 (價值 HK $329) 10

2026年7月31日前購買，6個月 Google One 100GB 雲端儲存服務 (價值 HK $99)

2026年3月31日前購買，送星巴克電子禮品券（價值$100）

2026年3月31日前購買，機場貴賓室服務乙次(價值: HK $390)

24個月內免手工費保外維修 (價值: HK $120)

智慧手機國際聯保服務，尊享VIP客戶服務，上門取送機服務 Just for Hong Kong 本地星級服務 （總值港幣$3515） 額外12個月保養 (價值: HK $899)

2027年3月5日前購買，享有6個月碎屏保障服務乙次 (價值: HK $1199)

2026年8月8日前購買，免費試用 Spotify Premium 服務 4個月 (價值 $379) 11

2026年8月31日前購買，免費試用YouTube Premium服務 3個月 (價值 HK $329) 10

2026年7月31日前購買，6個月 Google One 100GB 雲端儲存服務 (價值 HK $99)

2026年3月31日前購買，送星巴克電子禮品券（價值$100）

2026年3月31日前購買，機場貴賓室服務乙次(價值: HK $390)

24個月內免手工費保外維修 (價值: HK $120)

尊享VIP客戶服務，上門取送機服務













Xiaomi 17 Series ：Leica 佰年影像傳承 極致光影體驗 週末駕臨 4 大商場

為展現小米與Leica多年合作，共同在手機光學影像技術發展上創新而突破性的成果，小米香港將於以下時間及地點設置 Xiaomi 17 Series 及Leica Leitzphone powered by Xiaomi 手機體驗區，參觀者可透過現場低光攝影裝置體驗手機拍攝功能，同時也可參與現場挑戰活動獲取紀念品乙份，數量有限，先到先得。

開放時間：早上 11:00至晚上 9:00

展示日期及地點：

3月6-8日 沙田新城市廣場

3月13-15日 九龍灣 Megabox

3月20-22日 將軍澳 PopCorn

3月27-29日 屯門市廣場

雋永設計 搭配無可比擬的小米金剛緩震結構

Xiaomi 17 Series採用極簡設計，彰顯優雅與專業格調。流暢線條、圓滑邊緣及精簡佈局，塑造出簡潔而自信的外觀，映照出系列的細膩工藝。Xiaomi 17 Series機身裹於經無數次反覆調整的黃金弧曲線之中，確保握感舒適穩固。憑藉卓越設計與先進的 LIPO 封裝技術，Xiaomi 17 Series實現極窄邊框，在享受近乎無邊際的顯示屏，亦能同時舒適穩妥地單手握持。

作為迄今最纖薄、最輕巧的 Xiaomi Ultra 機型1，Xiaomi 17 Ultra 機身厚度僅 8.29mm²，重量低至 218.4g²，採用經精細打磨的全平面機身，配以極窄邊框、重新設計位置且更小巧低調的鏡頭Deco 裝飾件。提供白色、黑色或迷人的星空綠³ 三種顏色選擇，盡顯頂級裝置應有的高貴質感。除了驚艷外觀，小米金剛緩震結構更確保了機身堅固耐用，配備Xiaomi Shield Glass 3.0，抗摔性能較 Xiaomi 15 Ultra 提升 30%²，加上高強度玻璃纖維背板、鋁合金邊框以及 IP68⁶ 防塵防水等級，提供全面保護。

若追求更精緻的的影像與科技體驗，Xiaomi 17 搭載頂尖運算能力、先進影像功能及強勁電池的同時，機身厚度僅 8.06mm²，重量僅 191g²。提供綠色、粉紅色、藍色及黑色³ 等多款色彩選擇，配以重新設計的鏡頭Deco、大幅減少邊框過渡的弧度，以及僅 1.18mm² 的極窄邊框。Xiaomi 17 不僅外型時尚、大膽奪目，還堅固耐用，採用 6M42 鋁合金邊框、Xiaomi Shield Glass及擁有 IP68⁶ 認證，確保耐用可靠，讓用戶安心使用。

小米 X Leica ：極具遠見的影像合作

小米延續與Leica的合作，為 Xiaomi 17 Series帶來專業級影像體驗。建基於Leica超純光學鏡頭處理與配置，Xiaomi 17 Series在各種光線條件下表現穩定可靠，無論明亮或低光環境均能保留細節。高階鏡頭配置搭配多層塗層，有助減少反射及光學干擾，讓更純淨的光線直達感光元件。系列影像功能更獲 AI 創意助理及小米 HyperConnect 等功能（包括檔案分享及多機聯錄）支援，實現更靈活的拍攝與編輯工作流程。

Xiaomi 17 Ultra 專為強大而多元的影像拍攝而設計，搭載小米首款 1 吋 LOFIC 主攝鏡感光元件，開創技術新境。Light Fusion 1050L 影像感光元件採用尖端電容技術，大幅提升全井電荷容量，實現新一代 HDR 表現。另一項關鍵突破是配備機械光學變焦的Leica 2 億像素 75–100mm 鏡頭。此長焦鏡頭依照Leica APO 光學認證打造，在整個變焦範圍內保持高影像質素，極致減少鬼影及色差；憑藉先進感光元件技術，可擴展至 400mm (17.2 倍) 等效焦距，實現出色的遠攝效果。除了先進的靜態攝影能力，Xiaomi 17 Ultra 更提供超動態影片攝錄，配備影院級錄製、色彩及防震功能，包括在主攝鏡及長焦鏡上支援高達 4K 120fps 的 Dolby Vision® 或 ACES Log 格式錄影。

與此同時，輕巧的Xiaomi 17 亦配備多功能的影像系統，核心為頂級的 Light Fusion 950 影像感光元件，尺寸為 1/1.31 吋，配備 2.4μm 四合一大像素，實現高達 13.5EV 的高動態範圍，在任何光線下都能呈現豐富逼真的影像。此系統輔以Leica 60mm 浮動長焦鏡頭，支援 60mm 人像拍攝、5 倍光學級變焦、精確的 10cm 微距拍攝及 20 倍 AI 超高倍變焦。自拍方面，全新 5,000 萬像素前置相機無論遠近對焦均有提升。影片攝錄功能同樣強大，支援 4K 60fps Dolby Vision® 及 4K 60fps Log 格式錄影，確保細節清晰、色彩一致及非凡穩定性，提升畫面清晰度並簡化工作流程，滿足專業級攝錄需求。

秉承Leica豐富的攝影傳統，Xiaomi 17 Ultra 領先業界的鏡頭系統可透過兩款升級版攝影配件進一步提升。全新的 Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝設計更輕巧便攜，配備手帶、可自訂的兩段式快門按鍵、專用影片按鍵及 IP5412防護等級，設計靈感源自專業相機，並提供多種顏色選擇。對於攝影發燒友，Xiaomi 17 Ultra 專業攝影套裝則可將體驗提升至更高層次，配備向經典Leica機身致敬的高級防滑 PU 皮革手柄、內置 2000mAh (典型值) 電池、可拆卸的快門按鍵以實現個性化人體工學設計，以及獨特的快拍模式 UI，為專業拍攝提供全面掌控。

精英表現 極致性能

Xiaomi 17 Series每一款機型均搭載業界領先的 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 流動平台，帶來無可比擬的性能及流動 SoC 上最先進的功能套件。高性能定制的第三代 Qualcomm Oryon™ CPU、新一代 Qualcomm® Adreno™ GPU、先進的 Qualcomm® Hexagon™ NPU、RAM 及儲存配置，足以應付最嚴苛的流動任務，輕鬆滿足用戶需求，包括高速連拍及影片錄製、高清晰度視像通話、高效率多任務處理及高負載遊戲等。Xiaomi 17 Series引入高達 100W 極速充電4，更支援 100W PD-PPS 充電，擴大了兼容充電器的選擇範圍。5

Xiaomi 17 Series配備革命性的小米澎湃電池，引入新一代電源技術，採用業界領先的 16% 矽含量，實現非凡能量密度與續航能力。Xiaomi 17 Ultra 配備高達 6000mAh (典型值) 的超大電池容量，支援 90W 有線極速充電及 50W 無線極速充電；而 Xiaomi 17 則配備更大的 6330mAh (典型值) 電池容量，支援 100W 有線極速充電及 50W 無線極速充電4。這些先進電池技術不僅助力系列保持纖薄輕巧的設計，更確保在快速供電下依然流暢運行，提供功能豐富的使用體驗。

精湛顯示技術 強調色彩、清晰度與效能

Xiaomi 17 Series配備專為匹配其影像與性能而設計的顯示屏，採用專屬訂製的 OLED 面板，峰值亮度高達 3,500nits，確保在任何光線條件下均清晰可見。1–120Hz LTPO 動態更新率結合 DC 調光，帶來流暢舒適的視覺效果，減少長時間使用時的眼睛疲勞。

系列引入小米訂製 M10 顯示面板，提供更高亮度的同時提升效能。Xiaomi 17 Ultra 更首度採用小米 HyperRGB 技術，這是一種重新設計的 OLED 子像素排列方式，可增強清晰度並進一步優化電源使用，鞏固小米在銳利鮮明顯示屏方面的聲譽。

隆重推出限量特別版 Leica Leitzphone powered by Xiaomi

為慶祝Leica成立 100 週年，Leica與小米合作，將其標誌性傳承與設計理念融入尖端流動裝置之中。這項業界首創的聯合開發項目，將Leica經典的影像捕捉方式置於裝置核心，結合百年專業技術與現代科技。Leica Leitzphone powered by Xiaomi 採用經鎳陽極氧化處理的耐用鋁合金機身，細節之處盡顯Leica底蘊。軟件方面，煥然一新的Leica調校介面，提供兼顧性能與藝術性的影像功能，對業餘攝影愛好者及資深專業攝影人士同樣直觀易用且樂趣無窮。

Leica Leitzphone powered by Xiaomi 配備創新的Leica相機環，這是一個帶有滾花飾面的實體撥盤，握持手感媲美真正的變焦相機。手機同時引入Leica Essential模式，重現標誌性的Leica相機（包括Leica M9 及配備 MONOPAN 50 菲林的Leica M3）影像質素與攝影風格。

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra及 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 規格



Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra 及 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 設計 尺寸: 151.1mm x 71.8mm x 8.06mm²

重量: 191g²

顏色: 黑色、綠色、粉紅色、藍色 ³ 尺寸 (Xiaomi 17 Ultra): 162.9mm x 77.6mm x 8.29mm²

尺寸 (Leica Leitzphone powered by Xiaomi): 162.9mm x 77.6mm x 8.32mm²

重量 (Xiaomi 17 Ultra): 218.4g² (黑色, 白色) | 219g² (星空綠)

重量 (Leica Leitzphone powered by Xiaomi): 223.4g²

顏色 (Xiaomi 17 Ultra): 黑色、白色、星空綠³

顏色 (Leica Leitzphone powered by Xiaomi): 黑色 相機 後置相機 VARIO-SUMMILUX 1:1.67-2.4/17-60 ASPH. Leica主鏡頭 5,000萬像素, ƒ/1.67, OIS

Light Fusion 950 影像感光元件

23mm 等效焦距 Leica 60mm 浮動長焦鏡頭 5,000萬像素, ƒ/2.0, OIS

Samsung JN5 影像感光元件

60mm 等效焦距

支援 10cm 微距攝影 Leica超廣角鏡頭 5,000萬像素, ƒ/2.4, 102° 視角

OV50M 影像感光元件

17mm 等效焦距 前置相機 5,000萬像素, ƒ/2.2, 90° 視角

21mm 等效焦距 影片錄製 8K (7680x4320) 30fps 影片錄製

4K (3840x2160) Dolby Vision® 30fps, 60fps 影片錄製

1080p (1920x1080) Dolby Vision® 30fps, 60fps 影片錄製

720p (1280x720) 30fps 影片錄製

Log 影片錄製，最高支援 4K 60fps 後置相機 VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH. Leica主鏡頭 5,000萬像素, ƒ/1.67, OIS

Light Fusion 1050L 影像感光元件

LOFIC HDR 技術

23mm 等效焦距 Leica 2億像素 75-100mm 長焦鏡頭 2億像素, ƒ/2.39-2.96, OIS

Samsung HPE 影像感光元件

75-100mm 等效焦距

支援 30cm 微距攝影 Leica超廣角鏡頭 5,000萬像素, ƒ/2.2, 115° 視角

Samsung JN5 影像感光元件

14mm 等效焦距 前置相機 5,000萬像素, ƒ/2.2, 90° 視角

21mm 等效焦距 影片錄製 8K (7680x4320) 30fps 影片錄製

4K (3840x2160) Dolby Vision® 30fps, 60fps, 120fps 影片錄製

1080p (1920x1080) Dolby Vision® 30fps, 60fps 影片錄製

720p (1280x720) 30fps 影片錄製

Log 影片錄製，最高支援 4K 120fps

學院色彩編碼系統 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 專屬配置: Leica相機環

Leica訂製相機介面

Leica Essential模式

Leica Looks濾鏡

Leica lenses simulation 顯示 6.3 吋 CrystalRes OLED 顯示屏

Xiaomi Shield Glass

2656 x 1220，460 ppi

1-120Hz LTPO 更新率

多場景峰值亮度 3500 nits

680 億色彩 | DCI-P3 色域

護眼 DC 調光

HDR10+, Dolby Vision®

TÜV Rheinland 低藍光（硬件解決方案）認證

TÜV Rheinland 不閃頻認證

TÜV Rheinland 晝夜節律認證 6.9 吋 Xiaomi HyperRGB OLED 顯示屏

Xiaomi Shield Glass 3.0

2608 x 1200 Xiaomi HyperRGB

1-120Hz LTPO 更新率

多場景峰值亮度 3500 nits

680 億色彩 | DCI-P3 色域

護眼 DC 調光

HDR10+, Dolby Vision®

TÜV Rheinland 低藍光（硬件解決方案）認證

TÜV Rheinland 不閃頻認證

TÜV Rheinland 晝夜節律認證 性能 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 流動平台

3nm 製程工藝

12GB + 256GB | 12GB + 512GB

LPDDR5X + UFS 4.1 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 流動平台

3nm 製程工藝

16GB + 512GB | 16GB + 1TB (Xiaomi 17 Ultra)

16GB + 1TB (Leica Leitzphone powered by Xiaomi)

LPDDR5X + UFS 4.1 電池與充電 6330mAh (典型值) 小米澎湃電池

100W 極速充電⁴

50W 無線HyperCharge⁴ 6000mAh (典型值) 小米澎湃電池

90W HyperCharge⁴

50W 無線HyperCharge⁴ 使用體驗 超聲波屏幕指紋感應器

立體聲雙喇叭 | 4-Mic 陣列

高解析度音訊及無線高解析度音訊認證，Dolby Atmos®

IP68 防塵防水⁶

Wi-Fi 7 功能

Xiaomi HyperOS 3 超聲波屏幕指紋感應器

立體聲雙喇叭 | 4-Mic 陣列

高解析度音訊及無線高解析度音訊認證，Dolby Atmos®

IP68 防塵防水⁶

Wi-Fi 7 功能 7

Xiaomi HyperOS 3 配件 不適用 Xiaomi 17 Ultra 專業攝影套裝 兼容裝置: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi

電池容量: 2000mAh (典型值)

連接與充電: USB Type-C

顏色: 黑色 Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝 兼容裝置: Xiaomi 17 Ultra

電池容量: 270mAh (典型值)

連接: 藍牙

充電: 磁吸

顏色: 黑色、白色、紫色

備注：

1. 此資訊更新於 2026 年 2 月。

2. 數據由小米內部實驗室測試，實際結果可能因而異。黑色及白色：218.4g；星空綠：219g。

3. 顏色選擇可能因地區市場而異。

4. 包裝內電源供應器的供應情況請諮詢當地銷售商。無線充電器需另行選購。

5. Xiaomi 17 使用兼容 PPS 充電器時支援最高 100W 充電，請以實際使用情況為準。Xiaomi 17 Ultra 使用兼容 PPS 充電器時支援最高 90W 充電，請以實際使用情況為準。

6. 此裝置已根據 IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 及 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 標準，在特定實驗室條件下進行測試並獲認證，具備 IP68 防護等級的防濺、防水及防塵能力。請注意，防水測試條件包括：在靜態淡水中浸泡長達 30 分鐘，水深最高 6 米，水溫與產品溫差為 5°C 或以下。此類防水能力僅適用於在實驗室環境下測試的特定條件，與消費者的正常使用情況並不相符。因此，若產品暴露於超出測試條件的環境中，其防護能力將無法得到保證。我們建議用戶切勿自行測試。不建議用於海灘或泳池。日常使用造成的耗損、物理損壞及/或維修時所需的拆解可能導致防護能力下降。當產品接觸濕氣時，請避免為產品充電、操作實體按鍵或取出 SIM 卡卡托。請仔細參閱用戶手冊以獲取其他安全指示。任何因超出 IP68 測試條件而導致的液體損壞，將不在保修範圍之內。

7. 由於操作系統及裝置預載軟件會佔用部分儲存空間，實際可用儲存空間及 RAM 會少於總記憶體。

8. AI 功能的可用性可能因地區而異。更多資訊請查閱當地網站。

9. Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 功能可能因地區供應情況及當地網絡支援而異。

10.僅限新用戶（此前未曾試用 YouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube Red 或 Google Play Music）。須於 2026 年 8 月 31 日當地時間晚上 11 時 59 分前兌換。試用期結束後將按月收取訂閱費用（價格因地區而異）。可隨時取消。相關條款適用。請在 YouTube 應用程式中兌換。完整條款請參閱：mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms

11.此優惠僅適用於 Spotify Premium 新用戶。除印尼、印度及阿拉伯聯合酋長國外，此優惠適用於 Spotify Premium Individual，該等地區則適用於 Spotify Premium Standard。須於 2026 年 8 月 8 日當地時間晚上 11 時 59 分前兌換。免費試用期後將按月收取費用（價格因地區而異），除非用戶取消訂閱。相關條款及細則適用。完整條款請參閱：https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/

12.安裝攝影套裝後，手機與手柄組合符合 IP54 防塵防水濺標準。

關於小米集團

小米集團成立於2010年4月，2018年7月9日在香港交易所主板掛牌上市（1810.HK），是一家以智能手機、智能硬件和IoT平台為核心的消費電子及智能製造公司。

胸懷「和用戶交朋友，做用戶心中最酷的公司」的願景，小米致力於持續創新，不斷追求極致的產品服務體驗和公司運營效率，努力踐行「始終堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活」的公司使命。

小米目前是全球領先的智能手機品牌之一，智能手機出貨量穩居全球前三。截至2024年9月全球月活躍用戶數（包括智能手機和平板產品）為6.86億。同時，小米已經建立起全球領先的消費級AIoT（人工智能和物聯網）平台，截至2024年9月30日，小米AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、筆記本電腦及平板）數達到8.61億。2023年10月，小米宣佈最新戰略升級為「人車家全生態」，從個人設備到智能家居再到智能出行，以人為中心，致力於提供全面及更優質的互聯體驗。集團業務已進入全球逾100個國家和地區。2024年8月，小米集團連續六年進入《財富》「世界500強排行榜」（Fortune Global 500）。

小米集團目前為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數及恒生神州50指數成份股。

更多關於小米集團的資訊，歡迎瀏覽 https://www.mi.com/global/discover/newsroom 。

