溫暖的世界：華為影像XMAGE全球巡展正式開幕

華為影像XMAGE全球巡展主題為「溫暖的世界」，在迪拜首站上，華為從數百萬張華為手機用戶拍攝的作品中，遴選出近300幅照片，從不同的視角和風格，呈現世界各個角落溫暖、寧靜而明亮的瞬間，展現出普通人群的真實感染力；同時也向公眾傳遞出華為影像XMAGE全新品牌理念「影像力量」：以極致的影像技術和體驗，激發消費者的想像力、創造力、鑒賞力，讓每一張影像作品呈現超越表象的力量感。

過去的十二年是移動影像高速發展的十二年，在這期間，華為通過創新科技引領移動影像技術迭代和發展，如今，華為P系列煥新升級為HUAWEI Pura，以全新姿態再出發，將巔峰影像、美學設計與獨創風格完美融合。根據最新的DXOMARK排行榜，HUAWEI Pura 70 Ultra以163分的成績，實現跨越式的領先，獲得了DXOMARK手機影像排行榜的全球第一[1] ，將智慧影像推向又一個新的高度。同時，華為持續面向全球舉辦影像大賽、社區、趨勢報告等文化活動，推動移動影像文化全球傳播。以Pura 70為新起點，華為影像將繼續陪伴全球用戶一同突破技術與體驗的邊界，傳遞影像力量。

《國家地理》簽約攝影師Keith Ladzinski在開幕儀式上分享道：「影像作為人類共同的語言，不僅可以記錄美好，更可以促進交流。從此次巡展中，可以看到華為在'科技'與'藝術'上的思考，帶來真實有溫度的品牌理念。」

巡展圍繞「自然的奧秘」「景觀與空間」「與動物對話」「生命的故事」「我與你」「運動的樂趣」「瞬間的力量」以及「少年的世界」八個主題展開，策展人、第九屆中國攝影家協會副主席陳小波表示：「在這個以技術和速度為主導的時代，人們往往容易被外界的喧囂和壓力所影響，很欣慰看到全球各地的創作者用華為手機捕捉和詮釋溫暖的瞬間，這些影像成為人與人產生心靈共振的橋樑，傳遞本真的溫暖與美好。」

「溫暖的世界——華為影像十二年展」從5月8日持續舉辦至10日，精彩作品將在華為終端微博、小紅書，HuaweiXmageAwards Instagram，以及HuaweiMobile Instagram、X、Facebook等華為官方平台同步呈現。

2024華為影像大賽：激發靈感，引領影像文化

在開幕儀式上，華為宣佈2024華為影像大賽（XMAGE Awards）正式開賽。作為華為手機影像的開放平台，大賽鼓勵創作者以獨特視角和無限創意，賦予移動影像更深厚的藝術內涵和審美表達。自2017年起，華為每年面向全球舉辦影像大賽，至今共有170多個國家和地區的用戶參與投稿，作品投稿累計數量超過400萬件，是全球規模最大的移動影像大賽之一。

今年大賽新設置「瞬間」「面孔」「遠與近」「風格」四個組別，展現華為影像在風馳閃拍、人像攝影、長焦微距及色彩風格的領先優勢。同時，大賽新設置「Pura系列特別推薦獎」和「Mate系列特別推薦獎」，鼓勵創作者探索華為影像旗艦的多元表達形式和創作主題。此外，所有獲獎者將獲得華為雲空間2TB鑽石會員1年使用權益，並有機會登上全球戶外廣告大牌、華為錢包電子卡面等，體驗手機攝影的更多可能性。

大賽還迎來全新的評委陣容，五位重量級專業評委分別為：第九屆中國攝影家協會副主席陳小波，國家地理簽約攝影師、艾美獎提名導演Keith Ladzinski，時尚攝影師及導演James Perolls，肖像攝影師及視覺藝術家Susi Belianska，華為終端BG李昌竹。他們兼具專業化視角和多元化背景，基於對影像表達的深刻洞察，將共同評選出最終的獲獎作品，挖掘打動人心的影像故事。

2024華為影像大賽官方報名通道即日開啟，大賽將於2024年 9月15日北京時間（GMT +8）24:00 截止投稿。期待您的關注和參與，欲瞭解更多詳情與參賽規則，歡迎訪問https://consumer.huawei.com/cn/campaign/xmage。­

[1] DXO評選範圍：截止2024年5月8日已發佈的商用智能手機

SOURCE Huawei