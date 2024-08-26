XPPen推出4K Artist Pro 19 (Gen2)手繪屏

Artist Pro 19 (Gen2)搭載了18.4英寸4K超感屏，具有無與倫比的色彩性能，通過權威Calman色彩認證，讓專業創作者可以捕捉到更豐富的細節，綻放生動的靈感，售價899.99美元*，性能優異，經濟實惠。這款產品是XPPen首次推出雙數位筆，由X3 Pro晶片驅動，具有16,384壓感，不僅是該品牌的技術集大成者，更是以用戶為中心的匠心設計之體現。

權威Calman色彩認證4K屏，精準還原每一種顏色

作為XPPen的首款19英寸新品，Artist Pro 19 (Gen2)超薄便攜，適合不同使用場景，以大屏設計滿足專業需求，具有3840 x 2160分辨率的超清視覺顯示，大屏尺寸加上理想的清晰度，為用戶帶來無與倫比的體驗。尤其值得一提的是，ΔE < 1.5的高色彩準確度，告別色差煩惱，準確匹配每一個色彩。

Calman色彩認證確保Artist Pro 19 (Gen2)呈現頂級的視覺保真度。99.8%的sRGB高色域覆蓋率和250cd/m²的亮度，讓用戶可以將自然界的絢麗精準還原。10.7億色數帶來強大色彩表現力，色相間過渡絲滑細膩。此外，該產品還支持sRGB、Adobe RGB和P3色彩空間，可滿足各種創作需求，是從事復雜創作的專業人士不可或缺的工具。

雙X3 Pro晶片數位筆，加倍絲滑

憑借XPPen專有的X3 Pro智能晶片技術和開創性的16,384壓感，Artist Pro 19 (Gen2)配備了雙X3 Pro晶片數位筆——X3 Pro滾輪筆和X3 Pro細筆。

X3 Pro滾輪筆帶有一個滾輪，可提供旋轉、縮放和滾動等自定義功能，讓創作者輕松釋放創意。新推出的X3 Pro細筆是Artist Pro 19 (Gen2)的首發產品，採用人體工學設計，搭配膚感塗層，握感舒適。纖細的筆尖最大限度地避免了視線遮擋，雙快捷按鍵可自由開關，下筆不受外界干擾，創作專注更高效。

此外，Artist Pro 19 (Gen2)還配備了ACK05藍牙小鍵盤，大大提高了創作效率。盡管配件齊全，這款手繪屏的價格依然親民，降低了實現大師級創意的門檻。

One Paper工業設計語言

Artist Pro 19 (Gen2)採用了XPPen獨特的One Paper工業設計語言，從真實紙張的自然流動和垂墜感中汲取靈感，為創作者提供了一個渾然天成的類紙表面，讓他們能夠以熟悉的觸感和使用體驗來繪畫、編輯和捕捉創意。

為了確保愉悅的創作過程，X-Edge人體工學腕托提高了舒適度，減輕腕部疲勞；X-Nature顯示屏採用AG蝕刻玻璃和全貼合工藝，防眩光，無視差。TÜV SÜD低藍光認證，呵護雙眼，持久創作不疲勞。

作為XPPen的最新產品，Artist Pro 19 (Gen2)代表了技術與人性化設計的完美融合。通過將先進的創作工具集於一體，XPPen希望利用科技的力量來豐富人類的藝術體驗，培養創造精神。

Artist Pro 19 (Gen2)將於8月26日正式發售。欲了解更多信息，請訪問XPPen的官方網站：https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-19-gen-2.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease。

*定價信息可能因地區市場而異。

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.