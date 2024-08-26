XPPen推出4K Artist Pro 19 (Gen2)手繪屏

新聞提供者

XPPen Technology Co., Ltd.

26 8月, 2024, 21:09 CST

- 搭載超強色彩性能及X3 Pro晶片雙筆

洛杉磯2024年8月26日 /美通社/ -- 在19周年慶活動開啟之後，XPPen的專業手繪屏系列今天正式迎來新成員——Artist Pro 19 (Gen2)。

XPPen市場總監Amy Yuan表示：「隨著Artist Pro 19 (Gen2)的推出，我們為專業創作者帶來了一款令人叫絕的工具，讓創意能夠完美呈現出來，同時也為那些尋求便攜無負擔、經濟實惠但功能強大的19英寸手繪屏的消費者提供了一個理想的選擇。」

Artist Pro 19 (Gen2), the stunning 4K ultravision and Calman Verified display features with dual X3 Pro smart chip styli, is available starting August 26th.
Artist Pro 19 (Gen2), the stunning 4K ultravision and Calman Verified display features with dual X3 Pro smart chip styli, is available starting August 26th.
When every detail matters, Artist Pro 19 (Gen2) delivers absolute color accuracy with its Calman Verified display and ΔE < 1.5.
When every detail matters, Artist Pro 19 (Gen2) delivers absolute color accuracy with its Calman Verified display and ΔE < 1.5.
Equipped with dual styli and ACK05 Bluetooth keyboard, Artist Pro 19 (Gen2) offers effective ways to manage creative process.
Equipped with dual styli and ACK05 Bluetooth keyboard, Artist Pro 19 (Gen2) offers effective ways to manage creative process.
Artist Pro 19 (Gen2), the stunning 4K ultravision and Calman Verified display features with dual X3 Pro smart chip styli, is available starting August 26th. When every detail matters, Artist Pro 19 (Gen2) delivers absolute color accuracy with its Calman Verified display and ΔE < 1.5. Equipped with dual styli and ACK05 Bluetooth keyboard, Artist Pro 19 (Gen2) offers effective ways to manage creative process.

Artist Pro 19 (Gen2)搭載了18.4英寸4K超感屏，具有無與倫比的色彩性能，通過權威Calman色彩認證，讓專業創作者可以捕捉到更豐富的細節，綻放生動的靈感，售價899.99美元*，性能優異，經濟實惠。這款產品是XPPen首次推出雙數位筆，由X3 Pro晶片驅動，具有16,384壓感，不僅是該品牌的技術集大成者，更是以用戶為中心的匠心設計之體現。

權威Calman色彩認證4K屏，精準還原每一種顏色

作為XPPen的首款19英寸新品，Artist Pro 19 (Gen2)超薄便攜，適合不同使用場景，以大屏設計滿足專業需求，具有3840 x 2160分辨率的超清視覺顯示，大屏尺寸加上理想的清晰度，為用戶帶來無與倫比的體驗。尤其值得一提的是，ΔE < 1.5的高色彩準確度，告別色差煩惱，準確匹配每一個色彩。

Calman色彩認證確保Artist Pro 19 (Gen2)呈現頂級的視覺保真度。99.8%的sRGB高色域覆蓋率和250cd/m²的亮度，讓用戶可以將自然界的絢麗精準還原。10.7億色數帶來強大色彩表現力，色相間過渡絲滑細膩。此外，該產品還支持sRGB、Adobe RGB和P3色彩空間，可滿足各種創作需求，是從事復雜創作的專業人士不可或缺的工具。

X3 Pro晶片數位筆，加倍絲滑

憑借XPPen專有的X3 Pro智能晶片技術和開創性的16,384壓感，Artist Pro 19 (Gen2)配備了雙X3 Pro晶片數位筆——X3 Pro滾輪筆和X3 Pro細筆。

X3 Pro滾輪筆帶有一個滾輪，可提供旋轉、縮放和滾動等自定義功能，讓創作者輕松釋放創意。新推出的X3 Pro細筆是Artist Pro 19 (Gen2)的首發產品，採用人體工學設計，搭配膚感塗層，握感舒適。纖細的筆尖最大限度地避免了視線遮擋，雙快捷按鍵可自由開關，下筆不受外界干擾，創作專注更高效。

此外，Artist Pro 19 (Gen2)還配備了ACK05藍牙小鍵盤，大大提高了創作效率。盡管配件齊全，這款手繪屏的價格依然親民，降低了實現大師級創意的門檻。

One Paper工業設計語言 

Artist Pro 19 (Gen2)採用了XPPen獨特的One Paper工業設計語言，從真實紙張的自然流動和垂墜感中汲取靈感，為創作者提供了一個渾然天成的類紙表面，讓他們能夠以熟悉的觸感和使用體驗來繪畫、編輯和捕捉創意。

為了確保愉悅的創作過程，X-Edge人體工學腕托提高了舒適度，減輕腕部疲勞；X-Nature顯示屏採用AG蝕刻玻璃和全貼合工藝，防眩光，無視差。TÜV SÜD低藍光認證，呵護雙眼，持久創作不疲勞。

作為XPPen的最新產品，Artist Pro 19 (Gen2)代表了技術與人性化設計的完美融合。通過將先進的創作工具集於一體，XPPen希望利用科技的力量來豐富人類的藝術體驗，培養創造精神。

Artist Pro 19 (Gen2)將於8月26日正式發售。欲了解更多信息，請訪問XPPen的官方網站：https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-19-gen-2.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

*定價信息可能因地區市場而異。

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.