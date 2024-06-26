XREX 集團進軍監管科技！推出 XRAY 反詐錢包查詢工具 檢警調率先試用

XRAY 已釋出並開放所有人註冊使用的「免費基本版」 LINE 機器人 ，只要加入好友並通過驗證，把輸入錢包地址貼上並發送訊息，就可以精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所，並立即顯示該錢包地址中所存放的資產種類與數量。首波可立即辨識的國內交易包括但不限於：XREX、幣託（BitoPro）、Maicoin、MAX、王牌（ACE）、Hoya Bit、Rybit、幣竟（BITGIN)；國際交易所包括：幣安（Binance)、OKX、火幣（Huobi）、Bybit、Crypto.com、BingX、Bitfinex、Coinbase、Kraken 等。申請並開通 XRAY「免費基本版」服務請填寫 此表單 。

「免費進階版」因涉及更深層之犯罪情資，目前僅開放執法單位、監管機構、政府人員，以及銀行、電子支付與交易所法遵人員實名註冊使用，此版本的 XRAY 將額外提供所查詢之錢包住址的風險等級與風險態樣，如：詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。 申請並開通 XRAY 「免費進階版」服務請填寫 此表單 。

XRAY 將幫助檢警調精準地向交易所調閱資料，亦可協助檢管單位研究詐騙、洗錢與不法加密幣之使用情形，多發生於哪些交易所，更能讓銀行與交易所的法遵人員，判斷某一筆加密幣入金或出金之風險等級。

XREX 共同創辦人暨集團執行長 黃耀文 表示：「XRAY 著重於辨識亞洲的犯罪樣態，特別是詐騙與洗錢行為，這在歐美體系的區塊鏈情報工具中著墨較少，XRAY 將填補這個缺口。」

XREX 自 2018 年成立以來，陸續推出 XREX 交易所、XREX Pay 穩定幣支付平台與白牌交易所三大業務，XRAY 則是第四條產品線。上個月宣布獲得全球最大穩定幣發行商 Tether 投資 時，XREX 就已預告將投入監管科技（RegTech）創新。LINE 機器人是 XRAY 的第一階段釋出，第二階段將推出網頁版並開放 API 串接。

XREX 集團資安長 Sun Huang 表示：「XRAY 運用區塊鏈公開透明與不可篡改的特性完成合規技術的基礎建設，讓不法行為可被通報、可被提醒且可被監督，這是我們不可迴避的社會責任。我們也希望國內外更多有志之士，能夠成為 XRAY 社群 的一員，跟我們一起用技術與社群的力量，從台灣出發，打擊全球的詐騙。」

XREX 計畫與 臺灣金融科技協會 合作，將 XRAY 的反詐騙與反洗錢技術導入該協會的金融犯罪聯防工作小組，為台灣乃至亞洲的數位資產平台、金融機構、執法單位與監管機關，建置一套合適的即時監控與聯防平台。

臺灣金融科技協會名譽理事長 蔡玉玲 ，也擔任中華民國虛擬通貨商業同業公會總顧問，她表示：「加密貨幣產業要能夠有效地消除其陰暗面，才能抬頭挺胸地迎向光明面。『識詐、堵詐、阻詐、懲詐』需要跨部會與跨民間的公私協力，XREX 與臺灣金融科技協會即將展開的合作將是一個極佳示範。」

關於 XREX

XREX 集團 是一家擁有區塊鏈技術的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。我們幫助位處發展中國家或與發展中國家有生意往來的企業處理跨境金融服務，同時也為全球加密貨幣新手提供最友善的使用者體驗。

創立於 2018 年，XREX 集團提供一站式的服務，包括：數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、加密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。

XREX 集團將普惠金融視為社會責任並希望為此盡一份心力，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權。XREX 集團新加坡子公司於 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局（MAS）大型支付機構（MPI）執照，台灣子公司鏈科股份有限公司則於 2022 年 3 月完成與台灣金融監督管理委員會的洗錢防制法令遵循聲明。

SOURCE XREX Inc.