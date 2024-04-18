XTPL 將為 HB Technology 提供新的工業模組

波蘭弗羅茨瓦夫2024年4月19日 /美通社/ -- XTPL 將於 2024 年上半年向其韓國合作夥伴 HB Technology 交付第二個工業模組。是次合作旨在實現 XTPL 技術在該最終客戶的生產線上進行產業化應用。該最終客戶是全球領先的平板顯示器 (FPD) 製造商。本次訂購的第二批工業模組以及建造的另一台原型機，有望將進一步加快同步在 HB Technology 和最終客戶的設施上測試 XTPL 技術。 HB Technology 是一家韓國 KOSDAQ 上市公司，專門為全球顯示器製造商生產測試和維修裝置。其客戶群包括：Samsung Display Corporation 或 Beijing BOE Display Technology。

現處於進階階段的 XTPL 項目最終客戶，均為全球知名下一世代電子產品生產商，當中包括來自韓國的全球首屈一指的 FPD 生產商、中國台灣某領先的半導體製造商，以及作為美國納斯達克 100 指數上市的某頂尖工業設備製造商。

「增購工業模組將進一步加快 XTPL 技術的測試，並驗證其與最終客戶（全球知名顯示器製造商）的特有需求的相容程度。值得注意的是，過去三年，我們已與 HB Technology 和最終客戶共同評估我們技術，每次互動交流均為我們提供了寶貴的洞見和知識，令我們可籍此改進其他工業項目中的流程。我相信這將有助於加快後續的實施，結合我們 2023-2026年戰略，到2026年底，產品和服務銷售收入將增長 10 倍至 1 億波蘭茲羅提」，XTPL 行政總裁 Filip Granek 表示。

XTPL 擁有三大互補業務線。這些業務線包括適用於全球電子產品製造商生產線的產業化應用打印模組、Delta 打印系統原型設備以及高性能材料。公司擁有總計九個旨在實現其技術產業化的項目，每個項目的合併平均年收入預計約為 4 億波蘭茲羅提。其中，四個項目現處於進階階段，覆蓋了三大戰略領域：半導體、顯示器和高階印刷電路板。

SOURCE XTPL