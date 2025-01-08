XTransfer 正式獲得新加坡大型支付機構牌照

XTransfer成立於2017年，多年來致力以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小企業，為其提供安全合規、快速、便利、低成本的跨境貿易收付款方案。目前累積超過55萬家企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。XTransfer於全球拓展業務，我們的一站式多幣種賬戶覆蓋超過200多個國家/地區，以及15種以上貨幣，目前全球的貿易企業正開始使用公司的服務。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶時，可達到貨款7x24安全合規秒速到賬，預計節省95%的匯款手續費和80%的換匯成本，實現貿易資金全流程流轉無阻滯。

近年來，中國與東盟之間的貿易往來日益密切。XTransfer旨在應對中小企業之間國際貿易的增長，協助其把握中國和東盟貿易和資金流動中的機遇。XTransfer不僅旨在增强中國與新加坡中小企業間的貿易往來，還致力於簡化新加坡公司與其全球合作夥伴之間的外貿交易。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「獲得新加坡金融管理局頒發的牌照，標誌著XTransfer在東南亞市場拓展中邁出關鍵一步。這不僅彰顯了我們對最高監管合規標準的承諾，也體現了我們提供安全、合規、便捷和高效跨境支付服務的决心。憑藉這項牌照，我們將充分利用新加坡作為東南亞金融中心的優勢，加強區内現有和潛在合作夥伴的關係。我們秉持助力中小企業更有效地參與全球貿易，並通過創新技術提升其國際競爭力。」

SOURCE XTransfer