XTransfer 共襄「香港金融科技周2024」盛舉 首席執行官將參與多個論壇演講

香港中小企與內地的貿易結算方面，面對極大挑戰，包括於傳統銀行開戶難、資金凍結風險高、匯兌損失高昂、到賬時間長、匯款成本高等難題，更有被迫通過非合規渠道匯款的情況。XTransfer為香港客戶帶來「XTransfer-to-XTransfer（X2X）支付」服務。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶，香港的外貿客戶透過XTransfer的平台，進行帳戶對帳戶付款，便可像「本地匯款」般輕鬆完成對中國內地出口商的付款，實現貨款安全合規、7X24全天候秒速到賬。

另外，近年來，新興國家的貿易需求亦不斷提升，香港與東盟、非洲等新興經濟的貿易也越發頻繁。XTransfer為香港客戶提供「本地幣種賬戶」服務，客戶可直接收取多個新興國家的當地幣種貨款，涵蓋美加、歐元區、澳洲、東盟如菲律賓、越南等；拉美如墨西哥、哥倫比亞等；非洲如尼日利亞、肯亞等27個國家，超過15種本地貨幣。解決新興國家普遍缺乏美元的問題，同時可省卻匯款時中間行強制換匯，減少匯損。此外，由於海外買家可以使用本地幣種支付，買賣雙方均可節省匯款成本，預計節省95%匯款手續費，以及80%換匯成本，大幅提升運營資金效率。

身處於論壇的XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「我們非常高興能參與『香港金融科技周』，共襄香港金融科技業盛舉。XTransfer成立以來，旨在為全球中小企業提供方便、高效的跨境貿易支付服務。以科技為橋樑，連結摩根大通銀行、德意志銀行、星展銀行、Visa等全球大型金融機構和中小企業，讓中小企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。XTransfer參與『香港金融科技周』的初心與公司的使命一致，致力推動創新，强化對全球中小微企業的普惠金融支持。」

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過55萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

SOURCE XTransfer