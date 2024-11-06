XTransfer 鼎力支持「新加坡金融科技節2024」 全速發展東南亞業務

XTransfer自於去年開展國際化業務後，在東盟地區取得多項重大里程碑。公司於今年2月透過德意志銀行協助，取得泰國央行的非居民合格公司（NRQC）資質，成功於泰國執行首筆「泰銖在岸交易」，這是一項具有開創性的舉措。公司可為其出口公司客戶接收來自泰國買家的本地支付，在德意志銀行的協助下，泰銖支付將被轉換為港幣及人民幣，最後高效地將資金轉至出口客戶賬戶，確保順暢的跨境交易。這代表泰國買家可直接使用泰銖，透過本地清算網絡PromptPay，一鍵輕鬆付款至出口商的XTransfer賬戶。

另外，XTransfer於今年7月，獲得新加坡金融管理局（MAS）頒發大型支付機構牌照（MPI）的原則性批准（IPA）。MPI牌照將允許XTransfer提供包括開戶、本地匯款、跨境匯款、電子貨幣發行等服務。在獲得 MPI 牌照後，XTransfer 將在新加坡推出綜合電子商務錢包服務，旨在為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。憑藉卓越的技術能力、嚴格的風險管理和戰略性的商業策略，XTransfer致力於促進中國與新加坡中小企業間的貿易往來，同時便利新加坡與不同國家企業的外貿交易。

近年來，中國和東盟之間的貿易往來愈發密切。根據數據顯示，中國連續15年保持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續4年成為中國第一大貿易夥伴。今年前8個月，東盟繼續成為中國第一大貿易夥伴，中國對東盟進出口6,380億美元，同比增長10%，佔中國外貿整體的比重穩定在15%以上。當中，少不了中國與東盟中小企業之間的密切貿易往來，根據XTransfer數據顯示，2024年1月至9月XTransfer的中國內地中小外貿客戶對東盟的收款金額較去年同比增長接近100%。根據 XTransfer 客戶的特點分析，從出口品類來看，2024年1月至9月，中國中小企業出口東盟前三大品類分別為：建築材料、鋼材和金屬製品、日用品。

然而區內外貿中小企業在結算方面，往往面對極大挑戰，包括於傳統銀行開戶難、資金凍結風險高、匯兌損失高昂、到賬時間長、匯款成本高等難題，更有被迫通過非合規渠道匯款的情況。XTransfer連續8年專注B2B外貿金融服務，服務超過五十五萬家外貿企業，是中國B2B外貿金融第一平台。公司在協助賣家解决收款難題的同時，也服務好全球買家。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶時，即能達到貨款7*24安全合規秒速到賬，預計節省95%的匯款手續費和80%的換匯成本，實現貿易資金全流程流轉無阻滯。

身處新加坡活動現場的XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「我們非常高興能參與『新加坡金融科技節』，新加坡作為東南亞樞紐，佔盡地緣戰略優勢，不僅是國際金融中心，更是領先的國際貿易中心。我們期望未來可好服務新加坡中小企業，再輻射至東南亞區內，利用科技協助中小企業高效地參與全球貿易，提升其全球競爭力。」

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關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過55萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

SOURCE XTransfer