XTransfer 出席2024年大連「夏季達沃斯論壇」

大連達沃斯會議是一個重要的國際經濟論壇，旨在促進全球經濟合作和創新發展。作為全球領先的跨境支付金融科技公司，XTransfer獲邀參加此次盛會，分享其在金融科技領域的專業知識和經驗。

公司創辦人兼首席執行官鄧國標將出席多場主題會議和餐會，並將與中國及世界各地政要、商界及金融界領袖會面，並將於會議期間作發言嘉賓，討論支付平台在不同地區面臨不同的監管挑戰，例如保護數據隱私、消費者權益、打擊欺詐和洗錢等問題，還會探討公共與私營部門該如何合作，以减輕跨境電商領域中小企業的負擔。

鄧國標補充：「我們非常榮幸能獲邀參加這次大連夏季達沃斯會議。這是一個絕佳的機會，讓我們與全球企業領袖和政府代表交流，共同探討推動全球貿易發展的策略。同時，我們期待與各個銀行、金融機構、科技公司領袖會面，並期待可達成更多合作，加速我們的全球發展。」

XTransfer參與世界經濟論壇的初心與公司的使命一致，致力推動創新，强化對全球中小微企業的普惠金融支持。XTransfer同時通過生成式人工智能 (Generative AI) 工具支持中小微企業，促進其競爭力和業務增長，减少潛在不公。

- 完 -

###

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過45萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

SOURCE XTransfer