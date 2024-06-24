XTransfer 出席2024年大連「夏季達沃斯論壇」

24 6月, 2024, 16:00 CST
獨角獸社區唯一中國支付公司
香港2024年6月24日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，非常高興宣佈參加6月25日至27日於遼寧大連舉行的世界經濟論壇「第十五屆新領軍者年會」（夏季達沃斯論壇）。公司以獨角獸及創新社區成員身份參加，並且是當中唯一的中國支付公司。時隔5年，夏季達沃斯再次在大連舉行，XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標感到非常興奮，並期待與中國以及全球的創新企業達成更多合作。
今年年會主題為「未來增長的新前沿」，設置了全球新經濟、中國和世界、人工智能時代的企業家精神、產業新前沿、對人進行投資以及氣候、自然與能源的相互聯系等6大議題，將舉辦超過100場分論壇活動，擬邀請部分國家和地區政要、前政要，國際組織負責人，以及國內外工商界、媒體界人士、專家學者等1500多位代表參加。
大連達沃斯會議是一個重要的國際經濟論壇，旨在促進全球經濟合作和創新發展。作為全球領先的跨境支付金融科技公司，XTransfer獲邀參加此次盛會，分享其在金融科技領域的專業知識和經驗。
公司創辦人兼首席執行官鄧國標將出席多場主題會議和餐會，並將與中國及世界各地政要、商界及金融界領袖會面，並將於會議期間作發言嘉賓，討論支付平台在不同地區面臨不同的監管挑戰，例如保護數據隱私、消費者權益、打擊欺詐和洗錢等問題，還會探討公共與私營部門該如何合作，以减輕跨境電商領域中小企業的負擔。
鄧國標補充：「我們非常榮幸能獲邀參加這次大連夏季達沃斯會議。這是一個絕佳的機會，讓我們與全球企業領袖和政府代表交流，共同探討推動全球貿易發展的策略。同時，我們期待與各個銀行、金融機構、科技公司領袖會面，並期待可達成更多合作，加速我們的全球發展。」
XTransfer參與世界經濟論壇的初心與公司的使命一致，致力推動創新，强化對全球中小微企業的普惠金融支持。XTransfer同時通過生成式人工智能 (Generative AI) 工具支持中小微企業，促進其競爭力和業務增長，减少潛在不公。
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關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過45萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/
SOURCE XTransfer
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