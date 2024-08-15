XTransfer 舉行外貿界年度盛事「2024未來外貿大會」

活動上，XTransfer創辦人兼CEO鄧國標在大會上隆重宣佈：「截至目前，XTransfer已服務超過五十五萬家中小微外貿企業客戶。此外，B2B外貿金融全功能平台迎來數智化升級，在提供外貿收款、多幣種現金管理、融資、風控服務、客戶管理等在內的綜合解决方案的基礎上，實現收款更廣、服務更快、場景更多、服務更多的重磅升級。」

同時，藉著在這個年度盛事之際，XTransfer發佈7月全國中小微企業（B2B）貨物出口貿易「採購經理人指數」（下稱：XTransfer出口PMI），這是由中國民間發起的首個針對外貿行業的出口趨勢調查類指數。數據顯示，7月份XTransfer出口PMI達50.4%，略高於臨界點，表明中小微外貿企業出口形式基本向好，持續展現韌性。調查顯示，服裝、家具、家電類「老三樣」依然是中小微外貿企業出口主力。此外，新能源汽配類、智能音視頻車載設備等涉及到「新三樣」的品類出口訂單和價格指數都表現不俗。

XTransfer出口PMI通過對平台55萬家中小微B2B外貿企業進行抽樣調查而成，分析維度包括出口訂單、價格、採購、物流、人員、資金周轉等涉及到外貿出口的完整流程，旨在為廣大中小微外貿企業在未來一段時間內的出口貿易提供重要指引和策略制定依據。首期全國版XTransfer 出口PMI，對平台2000家中小微外貿企業進行了問卷調研和代表客戶的深入訪談，他們分布於中國的28個出口省份，遍布116個城市。

參與調研的2000家中小微外貿企業，近3個月主要出口國家和地區遍布152個，其中，排名前5大國家和地區依次為：美國、中國香港、英國、德國、澳大利亞‌。整體來看，中國香港依然是大陸中小微外貿企業對外轉口貿易的重要通道。

此外，從分類指數來看，中小微外貿企業對東盟、非洲、拉美三大新興經濟體的出口訂單指數表現不俗，中小微外貿企業繼續掘金新興市場。值得一提的是，出口到拉美國家的物流效率指數要明顯高於其他區域，主要得益於今年以來中國與拉丁美洲國家空運、海運等貨運綫路日漸成熟。

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關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過55萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

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