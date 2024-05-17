XTransfer榮獲2024年度《財資》3A獎項

17 5月, 2024, 14:11 CST
「最佳現金管理解决方案」獲認可
香港2024年5月17日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈榮獲國際財經媒體《財資雜誌》「The Asset Triple A Treasuries Awards 2024」中「最佳現金管理解决方案（Best Cash Management Solution）」大獎。這項殊榮充分肯定XTransfer在為全球外貿中小企業提供創新領先的現金管理解决方案的卓越表現。
「The Asset Triple A Treasuries Awards」由《財資雜誌》舉辦，在金融行業享有崇高聲望，旨在表彰亞太地區、中東、歐洲和北美地區，在企業財資管理、貿易融資、供應鏈管理、風險管理方面擁有卓越表現和價值體現的公司和金融機構。
「最佳現金管理解决方案」獎項認可XTransfer於綜合現金管理解决方案的杰出貢獻，方案支持單一泰銖和印尼盾操作賬戶，並通過 API 實現外匯交易流程自動化，是與德意志銀行於亞太地區合作的傑出成果。尤其，在泰國開展的非居民合格公司（NRQC）資質先導項目，這一業界的突破性進展彰顯了雙方的卓越實力。XTransfer與德意志銀行的優勢結合，將為亞太區企業提供獨特及全面的解决方案。
XTransfer新加坡CEO蕭麗欣表示：「我們非常榮幸能獲得『財資3A獎項』，這項殊榮充分肯定公司團隊，在為全球外貿中小企業提供安全、低成本、快速、方便的支付解决方案做出的卓越貢獻。大幅降低中小企業拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。」
關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解決方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過45萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋樑，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/
SOURCE XTransfer
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