XTransfer榮獲2024年度《財資》3A獎項

「最佳現金管理解决方案」獎項認可XTransfer於綜合現金管理解决方案的杰出貢獻，方案支持單一泰銖和印尼盾操作賬戶，並通過 API 實現外匯交易流程自動化，是與德意志銀行於亞太地區合作的傑出成果。尤其，在泰國開展的非居民合格公司（NRQC）資質先導項目，這一業界的突破性進展彰顯了雙方的卓越實力。XTransfer與德意志銀行的優勢結合，將為亞太區企業提供獨特及全面的解决方案。

XTransfer新加坡CEO蕭麗欣表示：「我們非常榮幸能獲得『財資3A獎項』，這項殊榮充分肯定公司團隊，在為全球外貿中小企業提供安全、低成本、快速、方便的支付解决方案做出的卓越貢獻。大幅降低中小企業拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。」

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解決方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過45萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋樑，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

SOURCE XTransfer