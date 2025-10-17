XTransfer亮相2025雲棲大會

TradePilot 2.0 發布，賦能行業數智化升級

在大會數據庫與數據技術分論壇上，XTransfer資深算法工程師李元吉正式發布TradePilot 2.0。他表示，TradePilot的成功離不開高質量的多模態數據處理和向量化檢索能力。升級後的TradePilot 2.0在多模態數據處理能力上實現突破，不僅能够精准解析交易信息，還能通過信息抽取技術識別和處理外貿場景中的單據證件，全面提升客戶認證及訂單管理效率。

此外，TradePilot 2.0在智能客服領域表現卓越，通過語義識別與理解能力的大幅提升，客服解答率從13%躍升至90%。例如，企業客戶上傳付款水單後，模型可自動提取收付款信息，大幅縮短處理時間幷優化客戶體驗。

入選《阿里雲中企出海最佳實踐》，展現全球化技術實力

XTransfer在大會期間憑藉其全球化技術架構與創新實踐成功入選《阿里雲中企出海最佳實踐》。自2023年起，XTransfer以香港為起點，將業務拓展至多個海外市場，並通過「全球中心+國家站」架構滿足全球業務的多樣化監管需求，實現合規與高效運營。

XTransfer的技術創新不僅推動自身業務全球化增長，也切實提升了中小微企業在跨境支付與金融服務領域的競爭力，使其能享受到與大型跨國企業同等的服務體驗。

通過TradePilot 2.0與雲原生架構的雙重賦能，XTransfer正在引領B2B跨境金融行業邁向數智化新高度，助力全球中小企業在國際市場中實現高效發展。

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

SOURCE XTransfer