Yaber將科技與流行文化相結合，推出全球首台以凱斯-哈林為靈感的投影儀

負責代理凱斯-哈林工作室的全球品牌授權和咨詢機構Artestar創始人兼首席執行官David Stark稱：「與Yaber合作，首次將凱斯-哈林的藝術元素引入投影儀領域，是延續其藝術遺產的絕佳方式。這款產品不僅讓新的觀眾體驗到凱斯-哈林的藝術，還為日常觀賞體驗增添了獨特的活力。」

特別版Yaber T2 Plus（帶有電視加密狗）投影儀售價399美元，現已在Yaber官方商店（https://www.yaber.com/products/t2-special-edition ）發售。標准版Yaber T2投影儀（不帶電視加密狗）目前在Amazon美國網站上出售，並將於2024年8月26日起在Amazon的加拿大、法國、日本、德國、英國、西班牙、意大利和澳大利亞網站上推出。

關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀領域的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多個著名獎項，包括紅點獎、Yanko設計獎和2024年CES創新獎。

Yaber致力於推動視聽領域的卓越發展。每一台Yaber投影儀都經過精心打造，旨在提供非凡的體驗，展現了對完美的不懈追求。這些投影儀不僅為用戶提供卓越的視聽體驗，還帶來不斷超越自我的豐富旅程。

如需了解最新信息，請訪問https://www.yaber.com/collections，Yaber不斷重新定義卓越娛樂。

SOURCE Yaber Technologies Co., Ltd