Yaber 2025 年消費電子展：為電影之夜增添色彩

Yaber K300s採用超短焦技術重新定義了家庭娛樂，可在24.8厘米的距離內投射100英吋的圖像。三重RGB激光技術確保了鮮艷的色彩（150% NTSC）、1000 ANSI 流明亮度和 NovaGlow™ 均勻的視覺效果。帶有杜比功能的雙 15W JBL揚聲器可提供身臨其境的音效，即時自動對焦和智能梯形使設置變得簡單，而智能的連接性和50%的能效提升優化了使用體驗。

K300s售價為999.99美元，將於1月15日在Yaber 官方網站 發售，並將很快在美國、日本、歐洲和中國台灣地區的零售店推出。

提升家庭娛樂體驗：Yaber L2 Plus

Yaber L2 Plus 投影儀是家庭娛樂的完美選擇，它集高清畫質、強勁音效和簡易操作於一身。它的投射比為 1.35:1，可靈活擺放，即使在較小的房間裡也很理想。它具有1080p分辨率、700 ANSI 流明亮度和雙8W JBL 揚聲器，可提供令人驚歎的視覺效果和影院級音效。此外，凱斯-哈林（Keith Haring）特別版還能帶來更佳的時尚氣息。

L2 Plus 具有免提自動對焦、智能屏幕對齊和低於35分貝的噪音，可提供安靜、無縫的操作。其售價為199美元，將於2025年第二季度開始在Yaber 官方網站和美國線下商店發售。

重新定義便攜式娛樂：Yaber T2系列投影儀

Yaber T2 系列投影儀採用創新的內置電池供電設計，可提供長達2.5小時的使用時間，是戶外電影之夜和露營探險的理想之選。它擁有原生1080p分辨率和杜比音效支持的JBL音效，無論是在星空下欣賞一部舒適的電影，還是在熱鬧的夏日旅行中，它都能確保用戶獲得身臨其境的體驗。凱斯-哈林（Keith Haring）特別版為其增添了創意元素，提升了其時尚感。別錯過 CES 獨家優惠--1月7日至1月12日展會期間，前往Amazon US ，使用折扣碼CEST220OFF購買T2，僅需225美元。

SOURCE Yaber Technologies Co., Ltd