Yaber投影儀開啟前所未有的體育賽事視覺盛宴

Yaber K2s投影儀作為一款顛覆之作，可帶來終極家庭影院體驗。卓越的800 ANSI流明亮度和1080p 60 Hz顯示分辨率，可完美捕捉2024年巴黎奧運會的每一個細膩瞬間，將客廳變成比賽現場。想像一下，在觀看激動人心的短跑比賽時，人們可以清晰地看到運動員臉上的汗水。JBL和杜比音效以及超大投影畫面的加持，讓每一個精彩瞬間變得更加震撼人心。

Yaber V12為追求多功能體驗的用戶提供了完美的解決方案。搭載700 ANSI流明亮度、1080P分辨率和杜比音效，更擁有Netflix、YouTube、Prime Video等應用程序的即時訪問權限。可拆卸的支架更是為戶外觀賽提供了便利。

在星空下觀看各項賽事

兩周前，Yaber推出了便攜式投影儀T2和T2 Plus，專為戶外觀影和觀賽打造極致視聽盛宴。T2系列搭載雙JBL揚聲器和杜比音效技術，讓觀眾彷彿置身比賽現場，盡享體育場般沉浸式震撼觀感。

這款投影儀憑借40至120英吋的靈活投影尺寸和智能自動校正技術，可在露營車側面等不平整的表面，輕鬆呈現清晰畫面。便攜式把手和內置電池的設計讓外出投影成為可能，無論是觀看2.5小時的比賽，還是在藍牙模式下聆聽18小時的音樂，皆游刃有餘。

Prime會員日：升級裝備，暢享賽事盛宴

美國專享優惠：T2享40%折扣、V12 享50%折扣以及K2s 享56%折扣。在英國，V12和K2s均直降34%。亞馬遜會員現在下單優享折扣，並在比賽前及時送貨上門。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED