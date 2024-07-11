Yaber投影儀開啟前所未有的體育賽事視覺盛宴

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YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

11 7月, 2024, 21:00 CST

紐約2024年7月11日 /美通社/ -- 隨著2024年巴黎奧運會的臨近，要想完全沉浸在這一激動人心的全球盛事中，是時候升級您的娛樂裝備，以超凡清晰度和鮮活色彩體驗每一個精彩瞬間了。Yaber作為娛樂投影儀的領航者，自7月16日起，將啟動亞馬遜會員日優惠活動，攜V12、K2s和最新力作T2系列等熱門機型，幫助您實現高清觀賽這一夢想

令人驚歎的畫質帶來難忘的觀看體驗

Yaber 娛樂投影儀
Yaber 娛樂投影儀

Yaber K2s投影儀作為一款顛覆之作，可帶來終極家庭影院體驗。卓越的800 ANSI流明亮度和1080p 60 Hz顯示分辨率，可完美捕捉2024年巴黎奧運會的每一個細膩瞬間，將客廳變成比賽現場。想像一下，在觀看激動人心的短跑比賽時，人們可以清晰地看到運動員臉上的汗水。JBL和杜比音效以及超大投影畫面的加持，讓每一個精彩瞬間變得更加震撼人心。

Yaber V12為追求多功能體驗的用戶提供了完美的解決方案。搭載700 ANSI流明亮度、1080P分辨率和杜比音效，更擁有Netflix、YouTube、Prime Video等應用程序的即時訪問權限。可拆卸的支架更是為戶外觀賽提供了便利。

在星空下觀看各項賽事

兩周前，Yaber推出了便攜式投影儀T2T2 Plus，專為戶外觀影和觀賽打造極致視聽盛宴。T2系列搭載雙JBL揚聲器和杜比音效技術，讓觀眾彷彿置身比賽現場，盡享體育場般沉浸式震撼觀感。

這款投影儀憑借40至120英吋的靈活投影尺寸和智能自動校正技術，可在露營車側面等不平整的表面，輕鬆呈現清晰畫面。便攜式把手和內置電池的設計讓外出投影成為可能，無論是觀看2.5小時的比賽，還是在藍牙模式下聆聽18小時的音樂，皆游刃有餘。

Prime會員日：升級裝備，暢享賽事盛宴

美國專享優惠：T240%折扣V12 50%折扣以及K2s 56%折扣。在英國，V12K2s均直降34%。亞馬遜會員現在下單優享折扣，並在比賽前及時送貨上門。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

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