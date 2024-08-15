Yaber即將推出以傳奇塗鴉藝術家為靈感的特別版投影儀
15 8月, 2024, 16:25 CST
紐約2024年8月15日 /美通社/ -- 娛樂投影儀的領航者Yaber即將推出T2/T2 Plus特別版投影儀。這標誌著Yaber首次推出以世界知名塗鴉藝術家為靈感的產品系列，這位塗鴉藝術家因其活力四射、充滿街頭氣息的藝術作品而聞名於世，其作品闡述了20世紀80年代標誌性的城市街頭場景。
這位藝術家以其大膽的黑色線條和鮮艷明亮的色彩這一標誌性風格而聞名，此前曾與優衣庫(Uniqlo)、阿迪達斯(adidas)、蔻馳(Coach)、三星(Samsung)以及G-Shock等眾多知名品牌合作。這些合作將他獨特的藝術帶入了日常生活，吸引了世界各地的觀眾。
8月20日，Yaber獨家融合了流行文化與科技的創新投影儀將正式發佈，敬請期待：www.yaber.com。
關於Yaber
Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多項著名獎項，包括紅點獎、Yanko設計獎和2024年CES創新獎。
Yaber不僅是一個品牌，更是一種體驗。Yaber致力於開發和提供高品質、高性能的娛樂投影儀，滿足用戶對個性、創意和互動娛樂的需求，確保每個人都能享受到影院級的極致音效體驗。
如需瞭解最新信息，請訪問https://www.yaber.com/collections，Yaber將不斷重新定義卓越娛樂。
SOURCE Yaber Technologies Co., Ltd
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