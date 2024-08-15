Yaber即將推出以傳奇塗鴉藝術家為靈感的特別版投影儀

紐約2024年8月15日 /美通社/ -- 娛樂投影儀的領航者Yaber即將推出T2/T2 Plus特別版投影儀。這標誌著Yaber首次推出以世界知名塗鴉藝術家為靈感的產品系列，這位塗鴉藝術家因其活力四射、充滿街頭氣息的藝術作品而聞名於世，其作品闡述了20世紀80年代標誌性的城市街頭場景。

這位藝術家以其大膽的黑色線條和鮮艷明亮的色彩這一標誌性風格而聞名，此前曾與優衣庫(Uniqlo)、阿迪達斯(adidas)、蔻馳(Coach)、三星(Samsung)以及G-Shock等眾多知名品牌合作。這些合作將他獨特的藝術帶入了日常生活，吸引了世界各地的觀眾。