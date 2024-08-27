金沙Yaber T2 Plus 隨身投影機 首批台灣嘖嘖預購 內建電池 隨處可投

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YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

27 8月, 2024, 16:48 CST

台北2024年8月27日 /美通社/ -- 全球領先的投影機品牌Yaber在台灣推出最新產品—金沙Yaber T2 Plus隨身投影機，其出色的性能和高性價比，使其成為全台灣萬元級別CP值最強的投影機，為消費者帶來無與倫比的視聽享受。作為全球超過120個國家廣受歡迎的投影機品牌，Yaber致力於為消費者帶來卓越的視聽體驗和不斷自我超越的精神。預購資訊: https://enjoymentshops.com/newt2 

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金沙Yaber T2 Plus 隨身投影機特別推薦
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百萬網紅「 酷炫」 在使用金沙Yaber T2 Plus隨身投影機後表示非常滿意，稱這款投影機不僅畫質優異，音效出色，且操作便捷，重點是不用插電即可使用，非常適合居家、露營等各種場合，CP值性價比非常高。

產品亮點

  • 內置電池：不插電連續播放影片時間可達2.5至3小時，藍牙音箱播放時間更是長達18至20小時，充電僅需3.5小時。
  • 1080P解析度與4K解碼支援：金沙Yaber T2 Plus隨身投影機提供1080P高清畫質，並支援4K解碼，讓您的每一場觀影體驗都身臨其境。
  • 550 ANSI亮度：即使在明亮的環境下也能投射出清晰、鮮明的畫面。
  • 藍牙5.0與Wi-Fi 6：搭載最新的藍牙5.0技術和Wi-Fi 6，提供更快、更穩定的無線連接。
  • NFC支援：硬體裝置(手機、平板)輕鬆一觸即連，方便快捷。
  • 多種輸入選項：包括USB、HDMI、音訊輸出和RJ45，滿足多樣化的連接需求。
  • 自動與手動對焦：多種AI對焦模式(自動螢幕偵測、自動對焦、自動避開障礙物等)無論在任何環境下，皆能保持畫面清晰。
  • JBL喇叭與杜比音效：內建高品質JBL 16W喇叭，搭配杜比音效，帶來影廳級的音響享受。
  • 手機投影支援：輕鬆將手機內容投影到大螢幕上，分享快樂時刻。
  • 正版安卓11操作系統：穩定流暢的使用體驗，輕鬆操作各種應用程式，支援7000種以上應用程式。
  • 靈活投影尺寸與距離：建議投影尺寸為40至200吋，投影距離為60公分至350公分，適應各種場景需求。
  • 360度隨處投影:搭配投影機的手把，可以實現各種角度投影，實現真正隨處投影

適合族群

金沙Yaber T2 Plus隨身投影機是所有家庭娛樂愛好者、旅行者和小型商務演示需求者的理想選擇。它不僅適合喜愛觀看電影和電視劇的家庭用戶，也適合經常出差的商務人士，還有喜歡戶外露營、派對活動的年輕人。無論您是追求高清視覺享受還是需要便捷的隨身投影設備，金沙Yaber T2 Plus都能滿足您的需求。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

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