Yaber將在2024香港貿發局香港春季電子產品展上展出最新娛樂投影儀

同時，Yaber U12具有700 ANSI流明亮度和1080P FHD分辨率，能生動清晰地播放來自Netflix和其他流媒體巨頭的各種內容。該投影儀還支持杜比音效，能夠提供身臨其境的音響效果，從而增強觀看體驗。它採用便攜式設計，配有可旋轉的萬向雲台和提手，確保在任何場合都能使用。

此外，Yaber還將帶來其他廣受歡迎的家用投影儀，包括配備1080P FHD、800 ANSI流明和內置應用程序的Pro U6，以及支持1080P分辨率和正負40度垂直梯形自動校正的緊湊型L1投影儀。

在香港，所有Yaber投影儀均可在HKTVmall、PriceHK、Fortress和Asia Miles上購買。國際客戶則可以通過亞馬遜商店購買這些產品。

歡迎與會者參觀Yaber在香港會議展覽中心的展位（1E-C16號），瞭解該公司的獨家產品。如欲瞭解更多信息，請訪問 www.yaber.com 或發電郵至[email protected]。

關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀領域的開創者，已成功向全球120多個國家和地區交付200多萬台投影儀。值得一提的是，Yaber曾榮獲紅點獎、Yanko設計獎和2024年CES創新獎等權威獎項。

Yaber不僅是一個品牌，更是一種體驗。我們致力於開發和提供高品質、高性能的娛樂投影儀，滿足用戶對個性、創意和互動娛樂的需求，確保每個人都能享受影院級的極致音效體驗。

SOURCE Yaber Technologies Co., Ltd