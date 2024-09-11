Yaber亮相IFA 2024：K3系列旗艦投影儀斬獲11項媒體大獎

11 9月, 2024, 22:09 CST
柏林2024年9月11日 /美通社/ -- Yaber K3系列投影儀在柏林國際電子消費品展覽會(IFA)上大放異彩，贏得了Trusted Reviews、SlashGear、Android Police、House Digest、Gadgety Awards、Geek Spin、CGMagazine、Android Headlines、TechRadar、Phandroid和The Shortcut等多家主流媒體頒發的11個「Best of IFA 2024」和「Most Innovative」重要獎項。K3系列的相關新聞在媒體圈持續發酵，進一步鞏固了Yaber作為娛樂投影儀行業佼佼者的地位。
Yaber驚艷亮相2024年IFA，其K3系列創新投影儀吸引了全球科技界的目光。據House Digest點評，「Yaber K3/K3 Pro 投影儀憑借其CoolSwift冷卻技術從同類產品中脫穎而出。U型散熱片和高性能冷卻芯片可防止設備過熱。」K3系列在清晰度、亮度和色彩表現方面取得突破，加上Yaber的核心技術，贏得了主流科技媒體的交口稱贊。Trusted Reviews表示，「如果家庭影院投影常因音畫不同步而遭詬病，Yaber K3 Pro 投影儀無疑是率先破局者之一，能夠妥善解決這個問題。」
值得注意的是，K3系列投影儀的卓越音質同樣贏得了關注。CGMagazine指出，「Yaber專注提升K3系列音質，攜手JBL集成了支持杜比音頻的雙15W立體聲揚聲器。K3 Pro 投影儀更是配備了低音炮，解決了投影儀音頻系統低音不足的常見短板。在展會現場的簡短演示中，其音質確實令人歎為觀止，投影儀和低音炮的強強聯合，使其音頻遠遠超出了人們對這類設備的預期。」
TechRadar進一步強調了其音頻優勢，將其譽為IFA上最酷的投影儀，「Yaber K3 Pro 投影儀本身搭載的30W JBL立體聲揚聲器已屬上乘，而低音炮的加持更是將音質推向了全新的高度。雖然它無法媲美頂級杜比全景聲條形音響，但這是我迄今為止聽過的唯一一個我不會想再添加任何外部揚聲器的投影儀音響系統。」
SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED
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