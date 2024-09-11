Yaber亮相IFA 2024：K3系列旗艦投影儀斬獲11項媒體大獎

值得注意的是，K3系列投影儀的卓越音質同樣贏得了關注。CGMagazine指出，「Yaber專注提升K3系列音質，攜手JBL集成了支持杜比音頻的雙15W立體聲揚聲器。K3 Pro 投影儀更是配備了低音炮，解決了投影儀音頻系統低音不足的常見短板。在展會現場的簡短演示中，其音質確實令人歎為觀止，投影儀和低音炮的強強聯合，使其音頻遠遠超出了人們對這類設備的預期。」

TechRadar進一步強調了其音頻優勢，將其譽為IFA上最酷的投影儀，「Yaber K3 Pro 投影儀本身搭載的30W JBL立體聲揚聲器已屬上乘，而低音炮的加持更是將音質推向了全新的高度。雖然它無法媲美頂級杜比全景聲條形音響，但這是我迄今為止聽過的唯一一個我不會想再添加任何外部揚聲器的投影儀音響系統。」

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED