Yaber亮相IFA 2024：K3系列旗艦投影儀斬獲11項媒體大獎

柏林2024年9月12日 /美通社/ -- Yaber 在柏林國際電子消費品展覽會(IFA)上發布的K3系列投影儀大放異彩，贏得了Trusted Reviews、SlashGear、Android Police、House Digest、Gadgety Awards、Geek Spin、CGMagazine、Android Headlines、TechRadar、Phandroid和The Shortcut等多家海外主流科技媒體頒發的11個"Best of IFA 2024"和"Most Innovative"獎項。Yaber K3系列旗艦型投影儀的相關新聞在海外媒體圈持續發酵，進一步鞏固了Yaber作為娛樂投影儀行業佼佼者的地位。

Yaber此次攜K3系列旗艦投影儀驚艷亮相柏林IFA展，吸引了全球科技界的目光。據House Digest點評道：「Yaber K3/K3 Pro 投影儀憑借其自研的CoolSwift散熱技術從同類產品中脫穎而出。U型散熱片和高性能冷卻芯片可防止設備過熱。」K3系列在清晰度、亮度和色彩表現方面取得突破，加上Yaber的核心技術，贏得了主流科技媒體的交口稱贊。Trusted Reviews表示：「如果消費者抱怨家庭影院投影的音質不如畫質，那麼Yaber K3 Pro 投影儀無疑是率先破局者之一，能夠妥善解決這個問題。」