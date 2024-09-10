Yaber攜全新K3和熱門T2投影儀參展IFA 2024

新聞提供者

YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

10 9月, 2024, 22:49 CST

- 震撼音效和出色設計令觀眾贊歎不已

柏林2024年9月10日 /美通社/ -- Yaber近日攜最新的K3/K3 Pro旗艦投影儀閃耀亮相2024年德國柏林國際電子消費品展覽會(IFA 2024)。K3系列配備了雙15W JBL揚聲器和杜比音效技術，具有震撼的低音擴展和沉浸式音效，投影圖像的亮度也達到了前所未有的高度，令參觀者和媒體人員贊歎不已。K3系列憑借其卓越的視聽性能，加上Yaber的自研技術NovaGlowTM和CoolSwiftTM，迅速成為全場焦點，贏得了廣泛贊譽，也讓Yaber成為IFA展會上最受關注的投影儀品牌之一。

Yaber還展示了其備受歡迎的T2/T2 Plus戶外投影儀，包括T2 Plus Keith Haring特別版。T2系列以小巧而時尚的設計著稱，其生動的視覺效果和便攜性給參觀者留下了深刻印象。Keith Haring特別版將前沿技術與標志性流行藝術完美融合，吸引了眾多觀眾駐足，Yaber展台前人流不斷，是本屆展會上不容錯過的璀璨亮點之一。

Yaber Booth On-Site (PRNewsfoto/YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED)
Yaber Booth On-Site (PRNewsfoto/YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED)

欲了解更多詳情，請訪問www.yaber.com

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關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的愛好者交付了200多萬台投影儀。Yaber曾榮獲紅點獎、Yanko Design Award和2024年CES創新獎等權威獎項。

Yaber致力於推動視聽產品的發展。每一台Yaber投影儀都是為提供非凡體驗而精心打造，體現了該品牌對完美的不懈追求，努力為用戶提供卓越的視聽體驗，以及不斷超越自我的豐富旅程。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

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