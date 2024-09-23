Yaber與PANTONE色彩研究所發布月巖灰專屬色K3投影儀

這款限量版K3投影儀將時尚感與一流性能相結合，確保其在各方面都「看起來更好」。「Yaber月巖灰」散發著自信和現代優雅的氣質，其1,600 ANSI流明的亮度和獨有的NovaGlowTM技術讓圖像栩栩如生，為您打造畫質絕佳、性能一流的觀看體驗。

具有同樣強大性能的標准版K3系列現已在Yaber官方網站上發售。此外，適用於戶外電影之夜和派對的Yaber投影儀T2在Amazon上有售。

關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀領域的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多個著名獎項，包括紅點獎和2024年CES創新獎。

Yaber致力於推動視聽領域的卓越發展。每一台Yaber投影儀都經過精心打造，旨在提供非凡的體驗，展現了對完美的不懈追求。這些投影儀不僅為用戶提供卓越的視聽體驗，還帶來不斷超越自我的豐富旅程。

如需了解最新信息，請訪問https://www.yaber.com/collections。Yaber不斷重新定義卓越的娛樂體驗。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED