Yaber與PANTONE色彩研究所發布月巖灰專屬色K3投影儀

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YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

23 9月, 2024, 18:00 CST

- 用科技與時尚點亮巴黎時裝周

巴黎2024年9月23日 /美通社/ -- 娛樂投影儀先驅Yaber與PANTONE色彩研究所攜手在巴黎時裝周上發布「Yaber月巖灰」(Yaber Lunar Rock)專屬色限量版K3投影儀。這次具有裡程碑意義的合作是PANTONE色彩研究所與投影儀品牌的首次合作，展示了「Yaber月巖灰」這種代表著無懼時光的優雅、將奢華精致與經典魅力融為一體的色彩。

PANTONE色彩研究所副總裁Laurie Pressman表示：「月巖灰是一種非常微妙的灰色，具有沉穩的氣質和一絲金屬光澤，營造出奢華的氛圍。月巖灰的靈感來源於巖石、鵝卵石和花崗巖的持久之美，它們歷經風吹雨打，在時間的長河中依舊保持著原本的外觀。月巖灰為Yaber的頂級投影儀注入了一種隱形的力量和可靠性。」

Yaber Projector K3 in Exclusive Lunar Rock, Customized by Pantone Color Institute
Yaber Projector K3 in Exclusive Lunar Rock, Customized by Pantone Color Institute

這款限量版K3投影儀將時尚感與一流性能相結合，確保其在各方面都「看起來更好」。「Yaber月巖灰」散發著自信和現代優雅的氣質，其1,600 ANSI流明的亮度和獨有的NovaGlowTM技術讓圖像栩栩如生，為您打造畫質絕佳、性能一流的觀看體驗。

具有同樣強大性能的標准版K3系列現已在Yaber官方網站上發售。此外，適用於戶外電影之夜和派對的Yaber投影儀T2在Amazon上有售。

關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀領域的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多個著名獎項，包括紅點獎和2024年CES創新獎。

Yaber致力於推動視聽領域的卓越發展。每一台Yaber投影儀都經過精心打造，旨在提供非凡的體驗，展現了對完美的不懈追求。這些投影儀不僅為用戶提供卓越的視聽體驗，還帶來不斷超越自我的豐富旅程。

如需了解最新信息，請訪問https://www.yaber.com/collections。Yaber不斷重新定義卓越的娛樂體驗。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

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