Yaber推出投影儀T2/T2 Plus：戶外娛樂的便攜式投影儀

T2系列支持長達2.5小時的視頻播放或18小時的藍牙連接音樂。投影儀包括一個功能手柄，便於攜帶，也可作為支架提高穩定性。它可以將投影儀最多傾斜15度，以提高投影範圍。T2 Plus搭配谷歌TV Dongle和支持谷歌助理(Google Assistant)的遙控器，可訪問超過7,000個應用程序。T2線上獨家發售，可另外購買TV Dongle。

供貨情況和定價

Yaber T2/T2 Plus 已於2024年6月25日（美國東部時間）在美國市場首次亮相，隨後將在全球上市。Yaber T2的起售價為299美元，Yaber T2 Plus的起售價為349美元。價格可能因時間和國家/地區而異。

如需購買Yaber T2，請訪問亞馬遜美國商店，提供獨家定制活動和折扣。如需購買Yaber T2 plus，請訪問Yaber官方網站（www.yaber.com ）或附近的實體店。

關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多項著名獎項，包括紅點獎、Yanko設計獎和2024年CES創新獎。

Yaber致力於突破卓越視覺和聽覺的界限。每一台Yaber投影儀都精心製作，旨在提供卓越的體驗，體現對完美的追求，為用戶提供卓越的視聽質量，以及不斷自我超越的豐富旅程。

瞭解更多信息，請訪問www.yaber.com

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED