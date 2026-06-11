Yahoo：「有感創新」成 AI 時代品牌競爭關鍵，Z 世代重新定義品牌價值

從引領潮流、安全創新到隱形便利、人性溫度，四大面向揭示新世代品牌洞察

台北2026年6月11日 /美通社/ -- AI 正在改變消費者獲取資訊與決策的方式，也重新定義品牌與使用者的關係。Yahoo 於9日舉辦「Yahoo Innovation Series：媒體互動進化論」論壇，深度剖析 Z 世代對品牌的期待[1]，並探討品牌在生成式搜尋優化（GEO）上的新機會。在 AI 時代，「有感創新」已成為消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到 Z 世代重視；隨著 AI 逐漸融入日常生活，消費者對創新的期待也從產品功能延伸至「引領潮流」、「安全創新」、「隱形便利」與「人性溫度」四大面向，「有感創新」正成為品牌經營的全新課題。

「AI 改變的不只是技術，更是品牌與消費者之間的關係。」Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂表示：「隨著 AI 生成內容愈來愈普及，『信任』與『真實』正成為品牌最重要的資產。在 Yahoo 全球加速 AI 創新的同時，台灣團隊也持續運用 AI 技術，升級新聞、股市等核心產品，希望讓 AI 主動陪伴消費者，更有效率地獲取資訊、做出更好的決策。我們也期待與品牌夥伴攜手，共同探索 AI 時代的新機會。」