Yahoo Creative 整合三大元素 翻轉廣告創意實現行銷目標

78% 的行銷人員相信 AI 將使廣告更有感

AI 不僅可幫助團隊打造創意廣告工具，實現更高的效率且生成更優質地內容，也能協助廣告主在更短的時間內產生更多的創意元素，滿足消費者對多樣化和個人化廣告體驗的需求。Yahoo亞太區廣告創意部門資深總監Roger Li分享，藉由 AI 可處理日常和重複任務的強大特性，也使創意人員可專注投入在更重要、需要創新和全面思維的工作中，像是策略構思、創意發想、與鑽研提高 AI 應用效能的方法等。此外，AI 透過機器學習和深度學習，可提升數據分析、預測洞察和優化能力，促進更佳的廣告表現；根據研究，有 78% 的行銷人員相信 AI 可協助在適當的時間和地點，向目標族群展示相符合的廣告內容，進而改變品牌與消費者之間的互動；同時透過 AI 可即時調整內容和超個人化廣告的功能，與受眾建立更深層的情感聯繫，有效促進消費者參與，實現更好投報率（ROI）；有 50% 的消費者則可接受由 AI 推薦產品和提供與其興趣相關的廣告。

隨著消費者逐步形塑對 AI 的想像，廣告主更須負責任地使用 AI ，以建立消費者的信任。從研究中發現，消費者對廣告中使用的 AI 生成影像持有不同看法，分別是最不能接受的「人的樣子」，僅有 37% 的消費者對 AI 生成的人像感到舒適；接著是「AI 文案」，有 50% 的消費者對 AI 生成的文案持開放態度，這表明內容的品質比創作者或創作方式更重要；而最被大眾接受的則是「背景圖像」，有 60% 的消費者接受 AI 生成的背景；然而，對 AI 生成的完整影像僅有 44% 感到舒適，表示消費者仍對完全由 AI 進行視覺敘事有遲疑。這項研究也凸顯消費者重視創新與保持真實性之間的平衡。

AI 新一代行銷利器！Yahoo Creative三大元素翻轉廣告創意新樣貌

Yahoo持續積極探索，在創意開發的各面向使用 AI，並將 AI 與 Yahoo生態系結合，提供獨特的廣告服務，以解決品牌客戶的需求。2024年全球更推出「Yahoo Creative」全方位創意解決方案，透過三大核心元素，包括 AI 驅動的先進創意工具、來自「人」的全方位服務，及現代化的廣告平台，使創意傳遞不受限。Yahoo Creative 蘊含生成式 AI 功能可快速打造創意文案和動態內容，並簡化作業流程，加速創意發展；同時透過深度學習進行分析，優化個人化廣告體驗及成效。而為了平衡 AI 驅動的解決方案與人性創意和洞察，Yahoo 在確保以 AI 增強創意的過程中，也保持品質和關聯性，以提供值得廣告主和消費者信賴的創意廣告。

Yahoo Creative 不僅可打造彈性且靈活的創意廣告，且支援各種廣告形式，如長秒數影音或多圖的輪播廣告，還能根據不同的行銷需求，客製化對應廣告不同形式，將訊息與消費者成功連結，為品牌帶來極佳的廣告成效。今年情人節，Yahoo Creative 在台灣幫助店家創造不凡的廣告表現。寶格麗台灣為推廣情人節特色產品，利用 Yahoo Creative 在輪播的廣告圖片中，為使用者找到合適的產品推薦，同時添加 3D 互動以增強用戶體驗，使點擊率（CTR）較過往增加 26%、互動率提高2倍以上。而Yahoo奇摩購物中心則為了推廣情人節高價產品，運用 Yahoo Creative 解決方案的 AI 工具，挑選最適合的商品並精準鎖定目標受眾，與傳統多圖輪播廣告相比點擊率（CTR）提高了2倍以上。

在當前數位時代，AI 已成為提升創意和行銷效率的關鍵工具。品牌與廣告主應與可信賴的夥伴合作，加速廣告創意內容創作，增強與受眾的情感連結，讓廣告更具延展性和個人化，成功縮短品牌與消費者之間的距離，提升互動和滿意度，達成行銷目標。

SOURCE Yahoo