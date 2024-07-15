Yakima Chief Hops 推出突破性高油啤酒花萃取物，增強啤酒的香氣濃郁度

華盛頓州亞基馬2024年7月15日 /美通社/ -- 由種植者自有的全球 Yakima Chief Hops (YCH) 自豪宣佈推出 HyperBoost™！前稱為 YCH 701 試驗的 HyperBoost™ 是 YCH 研發計劃中的最新創新成果。HyperBoost™ 是一款易於倒入發酵器的乾啤酒添加劑，能增強啤酒的香氣濃郁度和提高最終啤酒產量。在任何使用顆粒的地方均能使用 HyperBoost™，包括冷端應用。

技術營銷經理 Tessa Schilaty 還經營著 FWD，這是 YCH 和 Yakima Chief Ranches (YCR) 的一項新計劃，旨在吸引啤酒廠合作夥伴試用創新產品。位於 21 個不同國家和地區的 68 家啤酒廠首次將 HyperBoost™ 作為其首次試用產品。「我們的釀造合作夥伴對 HyperBoost™ 進行了徹底的實戰測試。積極的反饋是我們卓越成就的見證」，Schilaty 表示，她與釀酒廠直接合作，在不同用途中試用 HyperBoost。她續稱：「HyperBoost™ 是我所研究過的、最令人興奮的新品之一。這款產品填補了業界的重要空白，能顯著提高啤酒產量和口味。」

Yakima Chief Hops (YCH) 推出突破性高油啤酒花萃取物，增強啤酒的香氣濃郁度。前稱為 YCH 701 試驗的 HyperBoost™ 是 YCH 研發計劃中的最新創新成果。

HyperBoost™ 採用創新的超臨界二氧化碳萃取技術，將油脂濃度提升至 40-70%，並保留高濃度品種特有風味的穩定化合物。目前，HyperBoost™ 已準備推出 Citra®、Simcoe®、Mosaic® 等品種，並以100g 和 1kg 鋁瓶包裝供貨。劑量因應工藝、設備和所需結果不同而有所不同。大多數釀酒廠在發酵器中使用 HyperBoost™ 作為活性或發酵後乾啤酒添加劑，同時亦可以在漩渦分離器中使用。

慾了解有關 HyperBoost™，並將啤酒（或啤酒花）的香氣和風味提升到一個新的水平，請即聯絡您的 YCH 銷售代表！如有關使用率、存儲、產品規格或任何其他查詢的問題，請透過 [email protected] 與我們聯繫。

Yakima Chief Hops

YCH 是一家 100% 由種植者自有的全球啤酒花供應商，以建立釀酒商與家庭啤酒花農場之間的聯繫為使命。經過 30 多年的經營，我們已成為創新、品質及客戶服務領域的領導者。作為釀酒商的資源之一，我們能提供行業領先的研究和產品。我們倡導可持續發展及有意義的社會事業，致力為周圍的環境及社區提供支援。https://www.yakimachief.com/

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