YAS與昆士蘭保險推出香港首個面向電子商務商戶的「按銷售支付保費」型產品責任保險

樹立按需保險新標杆

全球電子商務銷售額預計將從2022年的5.13萬億美元增長到2028年的8.09萬億美元，香港已做好準備抓住這一機遇。據世界貿易組織數據，香港在2023年位列全球商品貿易出口地區第十位。此外，香港貿易發展局已將香港2024年的貿易增長預測從強勁的9%上調至11%。這些積極的指標凸顯了香港電子商務賣家和商戶的巨大潛力。

傳統上，年度保費是根據預計銷售額來確定的。然而，這款新產品將保費與網上實際銷售情況直接掛鉤，為香港電子商務賣家提供公平且動態的月度定價。這一「按需」保險模式無縫集成了亞馬遜、Shopify和eBay等主要電商平台，並充分利用了實時銷售預測和數據，根據美國市場需求量身定制產品責任保險範圍。

該模式利用人工智能來分析風險狀況和需求，確保商戶不會過度投保或投保不足，為他們提供合適的保障，是一種精簡且成本效益高的方法。

開創保險業新時代

YAS聯合創辦人李威霖（William Lee）表示：「我們很高興與昆士蘭保險香港和Assureful建立戰略合作夥伴關係。此次合作為香港商戶提供了一個可隨業務發展情況而擴展的解決方案，助力他們進軍全球市場。我們正在利用實時數據進行AI風險分析，塑造二十一世紀的保險行業，這是將香港打造成國際保險中心的又一舉措。」

昆士蘭保險北亞行政總裁兼區域分銷主管于蕾表示：「我們很榮幸能透過與YAS和Assureful的合作，向本地商戶推出全新的『按銷售支付保費』的產品責任保險概念。面對電子商務的巨大市場機遇，香港商戶需要像昆士蘭保險這樣擁有良好業績和必要專業知識的全球保險提供商來為他們提供信心和保障，幫助他們開展更多的跨境貿易。」

Assureful創辦人兼行政總裁Rohit Nair補充道：「我們很高興能將我們數據驅動的電子商務技術帶到香港，並與昆士蘭保險和YAS達成合作。該解決方案在季節性銷售旺季到來之前推出，非常適合準備在競爭激烈的美國市場拓展業務的香港商戶。」

欲瞭解更多信息，請瀏覽https://campaign.yas.io/payasyousell_zh。

關於YAS

YAS提供實時和AI數據驅動的按需嵌入式解決方案。YAS根據香港《保險公司條例》獲得牌照，為個人和企業提供可擴展的保險產品。YAS Digital Limited（香港保險業監管局（IA）牌照編號：FA2648）根據《保險公司條例》（《香港法例》第41章）註冊為保險代理公司，在香港分銷保險產品。www.yas.io

關於昆士蘭保險香港

昆士蘭保險香港隸屬於昆士蘭保險集團，服務香港逾一個世紀。目前，昆士蘭保險香港旗下業務包括昆士蘭聯保保險有限公司和昆士蘭按揭保險（亞洲）有限公司。作為一家領先的一般保險公司，昆士蘭保險香港為企業和個人客戶提供全面的非人壽保險解決方案。昆士蘭保險香港通過龐大的專業保險代理及經紀網絡運營。

有關昆士蘭保險香港的更多信息，請瀏覽www.qbe.com/hk。

關於Assureful

Assureful是電子商務保險領域的領先創新者，致力於提供定制的保險解決方案以促進線上企業的穩健增長。Assureful在美國和英國均設有辦事處，以精確識別消費品風險而聞名。公司利用先進的生成式AI技術，確保高度準確的風險評估，實現了卓越的承保結果，助力企業充滿信心地擴大規模。www.assureful.com

SOURCE QBE