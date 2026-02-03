移卡YeahPay與八達通達成戰略合作，香港市場擴張加速

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 2月3日，香港上市公司移卡（9923.HK）旗下支付品牌YeahPay宣佈，與八達通卡有限公司 (八達通) 達成戰略合作，攜手推動香港數碼支付生態的持續發展。

是次合作讓YeahPay香港商戶可透過八達通進行支付交易並進行清算，進一步擴展YeahPay的支付網絡及服務覆蓋範圍，為各行各業商戶帶來更靈活、多元及高效的支付體驗。

八達通作為香港最受歡迎的電子支付平台，目前，市面流通的八達通卡及產品超過2,000萬張，全港滲透率高達98%，擁有逾19萬個八達通支付點，覆蓋交通、零售、泊車、住宅及商業大廈門禁系統、學校設施及自助服務等多個場景等各方面，早已成為香港市民日常生活中不可或缺的一部分。

移卡作為一家以支付為基礎的領先科技平台，基於多年的行業深耕構建起豐富的支付網絡，並於2023年正式推出跨境支付業務品牌YeahPay。

移卡2024年財報顯示，其支付業務基於應用程式的日交易筆數峰值達到近6,000萬筆，目前已與超6,000家SaaS合作夥伴深度對接，聯合收單銀行數量近160家，並通過17,000家獨立銷售代理擴大市場覆蓋；此外，移卡也已加入諸多全球領先支付網絡會員機構，實現境內外全卡種受理，全球支付網絡的覆蓋能力與服務品質進一步提升。

香港作為YeahPay全球業務佈局的重要地區，不僅是國際業務發展的重要總部，而且在探索國際業務發展模式方面發揮著重要作用，對YeahPay發展國際業務具有重要意義。

移卡表示，接下來將更加聚焦香港商戶服務的落地，同時也將繼續深化與其他機構的合作，通過優質的服務和持續的創新能力，持續為客戶提供高效、便捷和安全的一站式支付服務；支付以外，也將致力於為各行業商戶提供商戶智慧解決方案、精準營銷、人工智慧等多層次的智慧服務產品。

