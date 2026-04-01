YFPA首屆理財教育論壇圓滿舉行

星級主持 × 重量級嘉賓

深度對談剖析五大理財焦點議題

本次論壇特邀香港著名傳媒人陳志雲先生擔任主持人，聯同四位來自學術界及金融界的重量級嘉賓展開圓桌深度對談，包括姚偉梅教授、郭思治先生、楊家慧教授及李兆波教授。嘉賓陣容橫跨學術研究、市場實戰、經濟分析及青年教育領域，從多角度為與會者帶來兼具前瞻性與實用性的理財分享。

論壇圍繞五大核心議題深入探討：

儲蓄規劃與財務管理基礎

個人投資策略與風險管理

女性理財與消費模式轉變

宏觀經濟趨勢分析

大灣區發展機遇與青年未來布局

嘉賓們結合專業理論與實戰經驗，以深入淺出的方式拆解複雜經濟議題，幫助參加者建立清晰的理財思維框架。問答環節中，學生及公眾積極提問，現場交流氣氛熱烈，充分體現論壇「高參與、強互動」的特色。

教育界積極參與

青年親身體驗理財知識力量

是次論壇獲多間學校鼎力支持，其中仁濟醫院董之英紀念中學及東華三院郭一葦中學組織師生專程到場參與。學生們不僅全程投入聆聽，更踴躍參與互動討論，展現對財務規劃與經濟議題的濃厚興趣。

活動場地特別設置互動舞台形式，打破傳統講座單向傳遞模式，營造輕鬆而富啟發性的交流氛圍，讓理財教育更貼近青年視角與實際生活。

創辦人分享理念

推動理財教育成為青年成長基石

YFPA主席兼創辦人余俊麒（Kingsley Yee）於論壇上分享協會創立理念與發展歷程。他表示，理財教育不僅關乎金錢管理，更是培養責任感、規劃能力與長遠視野的重要基礎能力。

他指出：「青年若能及早建立正確金錢觀與理財習慣，將有助提升個人競爭力，亦能為社會整體經濟穩定與可持續發展奠定基礎。」協會未來將持續透過多元化活動及跨界合作，深化理財教育推廣工作，惠及更多青年與家庭。

持續推動社會理財素養提升

YFPA青年理財教育促進會成立於2022年，為根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構，以提升青年財商為核心宗旨。協會憑藉在青少年理財教育領域的持續耕耘與成果，於2024及2025年榮獲投委會頒發「投資者及理財教育獎」，獲業界及社會高度肯定。

首屆理財教育論壇的成功舉辦，標誌著協會在理財教育推廣道路上的重要里程碑。未來，YFPA將繼續響應社會需要，推動理財知識普及化、專業化及年輕化，為香港培育具備良好財務素養的新一代。

活動資料（已舉行）

活動名稱： YFPA理財教育論壇 – Money Monkey FinEd Forum

日期： 2026年3月28日（星期六）

地點： 數碼港CyberArena（香港薄扶林數碼港道100號數碼港商場中庭）

參與人數： 超過170人

SOURCE Young Financial Planners Association (YFPA)