YOTEL 與輝盛國際（Frasers Hospitality）合作於 2025 年推出東京銀座 YOTEL 酒店

東京銀座 YOTEL 酒店（YOTEL Tokyo Ginza）展現公共空間的全新視覺效果，展現品牌獨特的標誌風格，將現代設計與當地靈感的藝術品完美融合在一起。室內設計在精緻的公共空間和清新脫俗的客房設計之間提供了強烈對比，從下面的銀座繁華街道中逃脫。

酒店擁有 244 間客房，將展示品牌的最新特色，包括標誌性機器人禮賓服務、電動 SmartBeds™ 以及完全綜合的技術，從預訂到退房都能提供完整的數碼客戶體驗。

「我們很高興宣布與輝盛國際（Frasers Hospitality）的合作關係，將 YOTEL 引入世界上最令人興奮的目的地之一。東京銀座 YOTEL 酒店（YOTEL Tokyo Ginza）將成為我們品牌的旗艦酒店，我們很高興能與我們共同致力於創新和卓越酒店服務方面的投資者合作，」YOTEL 行政總裁 Hubert Viriot 表示。

輝盛國際（Frasers Hospitality）行政總裁尤靜芬（Eu Chin Fen）女士表示：「首次在日本東京亮相的 Yotel 品牌酒店，對我們來說是一個重要里程碑，並重新證明我們在繼續增長產品組合的同時，對於加深我們在日本的業務之承諾。我們很高興能與 YOTEL 攜手合作，在日本推出該品牌，並期待長期互利的合作夥伴關係。」

東京銀座 YOTEL 酒店（YOTEL Tokyo Ginza）是 YOTEL 的更廣泛策略的一部分，旨在擴展日本主要城市，包括大阪、京都、札幌、橫濱、福岡、名古屋和神戶等。集團還正在物色機會，在主要機場和火車站推出 YOTELAIR——集團獨特的過境酒店概念。

東京銀座 YOTEL 酒店（YOTEL Tokyo Ginza）將是亞洲區多間新開業 YOTEL 酒店之中的首間開業酒店，其後在 2025-6 年將在曼谷和吉隆坡開設物業。聯同新加坡烏節路 YOTEL 酒店（YOTEL Singapore Orchard Road）和新加坡樟宜機場 YOTELAIR 酒店（YOTELAIR Singapore Changi Airport），在亞洲區的增長是品牌對新市場承諾的策略之一，並在 2025 年前達到 50 家開業和簽署的目標。

關於 YOTEL 酒店

YOTEL 酒店挑戰現狀，致力於吸引認為傳統酒店沉悶、追求不同體驗而不僅僅是享受美好睡眠的旅客。集團透過出色人才、智能設計和創意技術，為酒店提供真實的體驗。YOTEL 靈感來自頭等奢華旅遊體驗，為賓客而設計，在受歡迎之處提供非凡的價值和社區感。

環球酒店品牌總部位於倫敦，在美國和亞洲設有地區辦事處，並擁有三個品牌組合，分別是：YOTEL、YOTELPAD、YOTELAIR。該公司在紐約、波士頓、三藩市、華盛頓、邁阿密、新加坡、愛丁堡、倫敦（2 間）、阿姆斯特丹、波爾圖、格拉斯哥、曼徹斯特和公園城經營 14 間市中心酒店，並於倫敦吉域、阿姆斯特丹史基浦、巴黎戴高樂、伊斯坦布機場（2 間）和新加坡樟宜機場開設機場酒店。

YOTEL 的主要股東包括 Starwood Capital Group 的控制附屬公司、Talal Jassim Al-Bahar Group、United Investment Portugal 和 Kuwait Real Estate Company（AQARAT）。

YOTEL 最初由 YO! 創辦人 Simon Woodroffe OBE 創立，他從頭等奢華旅遊體驗中獲得靈感，並將這些精神、語言和設計轉化為小巧而設計精美的房間。www.yo.co.uk。

請瀏覽www.yotel.com以了解詳情。

關於輝盛國際（Frasers Hospitality）

輝盛國際（Frasers Hospitality）總部位於新加坡，是 Frasers Property Limited 旗下的戰略業務單位，是全球最大、成長最快的服務式公寓、酒店和高級租賃公寓的投資者和運營商之一，在亞太、歐洲、非洲和中東 20 多個國家擁有 100 多個物業組合。作為經驗豐富的酒店投資者和營運商，輝盛國際（Frasers Hospitality）專注於識別和優化酒店資產，為我們的持份者和合作夥伴創造持久價值。

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SOURCE YOTEL