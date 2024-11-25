百萬YouTuber臺灣吧創辦人 桃青年局分享創業十年品牌思維

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桃園市青年局

25 11月, 2024, 13:00 CST

桃園2024年11月25日 /美通社/ -- 桃園青年事務局昨日（24日）特別邀請國內知名創業家 臺灣吧 - Taiwan Bar 創辦人 蕭宇辰 先生，舉辦免費主題講座，與青年分享創業十年心法與品牌長青的秘訣，吸引近百位學員參與並給予高度評價：「很佩服執行長想對教育付出的堅持」、「很喜歡內容！很專業跟有深度！表達卻很輕鬆！謝謝」、「目前對創業目前沒有概念，但透過今天的分享，有了一些概念。非常感謝這場講座和講師！」，滿意度高達96%。

桃園市青年事務局所屬的桃園青創資源中心，致力於為青年創業者的夢想引路，除不定期舉辦特色講座外，還有多元創業課程，主題涵蓋創業基礎、行銷策略及各式微型創業課程（例如輔導針對咖啡、餐飲、餐車等創業者的系列課程）等，幫助青年在創業路上不斷突破自我，今年課程已累積超過5千人次參與。

左圖為11/24講座剪影；右圖為臺灣吧 - Taiwan Bar 創辦人 蕭宇辰先生
左圖為11/24講座剪影；右圖為臺灣吧 - Taiwan Bar 創辦人 蕭宇辰先生

青年們在課程中汲取創業經驗、知識及技術後，若有任何創業問題，還能在青創資源中心申請專家一對一免費諮詢，讓業師線上解決創業疑難雜症，或是進行開業輔導及資金取得輔助，今年度已有突破1,500人因此受惠，顯示桃園青年事務局在推動創新創業上的成果顯著。若對青創資源中心服務有興趣，可以關注中心Facebook粉絲專頁「桃園青創事」，或撥打創業諮詢專線(03)422-0908。此為桃園青年事務局廣告

SOURCE 桃園市青年局

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