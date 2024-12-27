青年廣場「YS學園節2024」冬季篇

三大人氣動漫展覽 逾四十組青年表演及本地創作單位

助青年盡展潛能

香港2024年12月27日 /美通社/ -- 今年「青年節@HK」的主題是「正向思維」、「推動創新」及「啟發創意」，「YS學園節2024」作爲「青年節@HK」其中一個亮點項目，以「Plus Ultra：超越PB極限」為主題，寄寓青年人可以在每一次的機會與挑戰之中推進自身極限，創造新的Personal Best。「YS學園節2024」共有夏季及冬季篇，提供多元化且豐富的活動體驗。繼暑假乘著巴黎奧運熱潮，為青年人帶來火熱的籃球競賽及各類運動體驗後，「YS學園節2024」冬季篇於12月9日起在青年廣場舉行一連串精彩節目，讓青年分享及交流對於動漫、Cosplay及偶像女團等的熱愛和心得。

「YS學園節2024」冬季篇其中一個焦點活動「萌•動同人展2024」於2024年12月14日至15日在青年廣場2樓Y劇場舉行。連續兩天嘉年華式的動漫盛事集合了逾20組人氣偶像女團、Cosplay團體及舞台表演同好者在舞台上綻放才藝及活力，以及逾20個本地單位參加市集，展示了各式青年人原創產品、人氣偶像及動漫周邊產品等，盡顯創意。「萌•動同人展2024」特別設有各式工作坊，包括：漢服化妝造型體驗、Cosplay假髮造型製作，以及頭飾設計。

「萌•動同人展2024」讓青年發揮所長 盡展潛能

「萌•動同人展2024」的參加者都表示活動令他們得着甚多，收穫豐富。當中參演的人氣偶像Una表示活動氣氛非常熱鬧，她指「萌•動同人展2024」提供了一個平台讓她展現自我，與更多同好者分享自己對舞台表演、唱歌的熱愛。Cosplay假髮造型製作工作坊導師Bibi則表示自己首次舉辦工作坊，感受到參加者強烈的學習意願，使她萌生考慮開設進階課程或是製作教學影片的念頭，提供及分享更多Cosplay假髮造型製作的學習資源。

開辦「漢服化妝造型體驗工作坊」推廣中華文化

活動另設「漢服化妝造型體驗工作坊」，參加者可學習漢服化妝造型及經典盤髮技巧，並親身試穿漢服，打造專屬造型，深受青年人歡迎。工作坊導師餅乾表示，推廣漢服文化有助青年人加深對中國歷史的認識，以及了解漢服背後的文化意涵，如衣襟中縫象徵中庸之道，蘊含深遠意義。她指：「期望學生可以透過漢服，深入了解中華文化，如歷史、哲學、美學等，並感受到中華文化的博大精深。」工作坊的參加者Joyce指：「這個工作坊教會了我很多複雜的化妝技巧，以及在平時很少地方能學到的漢服髮型設計。原來，漢服有這麼多樣的款式，以及有這麼豐富的造型。」

「YS學園節2024」冬季篇另一焦點活動「動漫大本營2024」在青年廣場1樓Y 展覽平台、5樓及6樓公共空間設有「動漫打卡展覽」，展出三部人氣動漫，包括《排球少年！！》、《影子籃球員》及《肌肉魔法使-MASHLE-》的場景裝置及充氣模型，以及設置籃球遊戲互動區，讓參加者化身影子籃球員，成爲籃球神射手。活動亦於2024年12月13日舉辦免費動漫放映會，與一眾動漫迷重溫經典動漫電影《排球少年！！劇場版：才能與感覺》及《排球少年！！劇場版：觀念之戰》，一起投入二次元世界。

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青年廣場

青年廣場乃政府場地，是民政及青年事務局推動的青年發展項目。設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。

6G 是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision 環球視野及Give Back回饋社會。

青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk

Y 旅舍

Y 旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。

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