青年廣場旗艦活動「YS學園節2024」夏季篇「SWISH！YS籃球新DUNK場」下周打響頭炮

雲集重量級籃球員及青年球員 多元活動力推城市運動熱潮

香港2024年8月16日 /美通社/ -- 香港運動員於剛剛圓滿閉幕的巴黎奧運屢創歷史佳績，令人鼓舞。青年廣場每年舉辦的「YS學園節」深受青年人追捧，作爲青年節@HK的亮點活動，今年更加設夏季及冬季篇，以提供多元化且豐富的活動體驗。夏季篇「SWISH！YS籃球新DUNK場」將延續國際運動熱潮，於下周8月22日至31日開鑼，讓熱愛運動的青年人及好動一族盡展潛力與所長。活動以籃球作為主軸，結合城市運動、音樂、舞蹈與藝術等元素，為青年人帶來一系列精彩的體驗，齊齊於盛夏增值自己。

鼓勵超越PB極限 青年廣場多元活動 雲集精英籃球運動員與青年球員

發掘及發揮年輕人的潛能和所長，一直是青年廣場致力實踐的理念和目標。新一季的「YS學園節2024」以「Plus Ultra：超越PB極限」為主題，寄寓青年人盡握機會，在挑戰之中推進自我極限，突破並勇創屬於自己的「Personal Best」。「SWISH！YS籃球新DUNK場」的連串精彩活動包括：運動X藝術DIY工作坊（8月22至25日）、YS運動大挑戰（8月22至31日）、三日兩夜的YS籃球夏令營（8月23至25日）以及「3 on 3」與「1 on 1」YS夏日籃球比賽（8月24及25日）。青年廣場亦於場内設置各具特色的打卡裝置，包括3.5米高巨型籃球充氣裝置及過百個特色籃球的展示牆，公眾還可以於3D籃球場景「入樽」打卡，或者化身為神射手參與籃球小遊戲贏取驚喜禮物，與更多人分享同好。

運動X藝術DIY工作坊（8月22至25日）李琪導師助提升籃球技術 手作藝術活動一網打盡

運動X藝術DIY工作坊導師陣容強大。YS籃球訓練工作坊（8月22至23日）邀請到有神射手之稱的香港甲一籃球員、早前率領滿貫A隊在香港三人籃球聯賽奪得冠軍的李琪擔任導師，參加者可從中學習個人進攻技巧、小組配合及團體戰術，以及「3 on 3」戰術與籃球必殺技。藝術DIY工作坊（8月24至25日）則設有絲網印刷籃球衣DIY工作坊及球鞋串珠DIY裝飾工作坊。社交媒體名人、修讀理工大學時裝設計的Fiona Ho（何晞藯）會帶領參加者利用絲網印刷技術，打造自己的專屬球衣。而善於設計串珠飾物、知名YouTuber「麻煩Simon…」則會教授參加者以串珠打造時尚潮流「Y2K」個性化球鞋。

YS運動大挑戰（8月22至31日）挑戰自己的體能極限

挑戰各種體適能遊戲，當中8月25日（星期日）下午更會舉行「YS鐵人大挑戰」比賽，參加者需於限時內完成指定CrossFit動作，例如：開合跳、波比跳、甩壺等，挑戰自己的體能極限，同時競逐皇者寶座。

YS籃球夏令營（8月23至25日）Zoran Topic提供專業指導及比賽戰術

三日兩夜、凝聚大灣區及本地青年人的夏令營，請來澳門職業球隊——澳門澳科菁英俱樂部塞爾維亞籍教練Zoran Topic作無私分享，提供專業指導及比賽戰術。他曾執教青年隊職業球隊，並獲得聯賽冠軍，參加者可從活動中學習及提升籃球技巧，促進各地的知識與籃球文化交流。

YS夏日籃球比賽（8月24及25日）眾職業球手亮相決賽日作專業示範及表演賽

賽事分為男子組及女子組，同時設有「3 on 3」和「1 on1」籃球比賽。8月25日為決賽日，當天下午各籃球高手將雲集青年廣場，屆時更有曾參與中國男子三人籃球超級聯賽（超三聯賽）的澳門職業球隊——澳門澳科菁英俱樂部球員，包括國家精英籃球運動員盧彬和許強等，與本地職業球隊——香港金牛籃球隊球員陳雨生和馬光翰等，親臨現場與青年人進行分享及專業示範，深化青年對運動職業的認識及推動香港城市運動文化。參加者除了可近距離欣賞球員精湛球技，更將有機會與星級運動員同場切磋球技。當中，全港首支職業籃球隊啦啦隊——金牛女孩Taurus亦會驚喜現身，為一眾參加者打氣。她們將憑著活力四射的啦啦隊表演炒熱現場氣氛，為賽事增添魅力。

「YS學園節2024」呈獻夏季篇「SWISH！YS 籃球新DUNK 場」

日期：2024年8月22日至8月31日

時間：上午8時半至晚上8時正

地點：青年廣場（鄰近港鐵柴灣站A出口）

費用：免費

「YS學園節2024」旨在為青年人提供各類發掘潛能的平台和突破空間，青年廣場相信青年對興趣的探索、知識及技能的追求和對世界的好奇心皆是跨越邊界、無窮無盡。透過各種跨域切磋、交流和專業指導，青年人可以强化和裝備自身去面對各式挑戰，更重要的是在過程中突破自我，成就更强的自己。青年人力臻進步的精神，正正是推動社會創新的原動力。「YS學園節2024」望能透過展現青年積極向上的力量，為社會注入滿滿的正能量。

相關網站

「YS學園節2024」活動詳情及內容：

https://www.youthsquare.hk/play/YSSchoolCulturalFestival-2024

「SWISH！YS 籃球新DUNK 場」活動詳情及內容：

https://www.youthsquare.hk/play/YSBasketballFest

青年廣場

青年廣場乃政府場地，設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。位於柴灣的青年廣場由新世界設施管理有限公司以非牟利模式負責營運及管理。

6G 是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision 環球視野及Give Back回饋社會。

青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk

Y 旅舍

Y 旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。

SOURCE 青年廣場，Y旅舍，新世界設施管理有限公司