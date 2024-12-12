yuu聖誕換賞 人人分享 兌換獎賞即參加抽獎
新聞提供者yuu Rewards Club
12 12月, 2024, 09:53 CST
抽獎贏來回機票、智能電話等逾2,000份豐富獎品
香港2024年12月12日 /美通社/ -- 又到普天同慶的節日，剛剛勇奪全港品牌第一位的yuu，為各位帶來一個暖意無限的聖誕！由即日起至12月26日，yuu推出「聖誕換賞 人人分享」活動，提供一系列限定獎賞讓會員兌換，讓大家可為摯愛準備窩心聖誕禮物，分享冬日溫暖！獎賞涵蓋多個生活範疇，由家品、日用品、健與美產品、聖誕裝飾、美食，以至入油、機票、旅遊產品、主題樂園門票等一應俱全。此外，活動期內會員只要兌換任何獎賞，即參加yuu聖誕大抽獎，無須登記，有機會贏取日本、東南亞等多地來回機票、最新16 Pro智能手機、奢華酒店住宿一晚、主題樂園全年會籍等豐富獎品；另外已綁定恒生enJoy卡的yuu會員更獨享以半價yuu積分兌換電影禮券。想用其他方式分享節日溫暖？會員只要在12月24日向yuu的慈善合作機構每捐1積分，yuu即多捐3分，齊來與yuu為有需要人士分享愛心和快樂，全城齊過歡欣美滿聖誕！
yuu剛於Kantar BrandZ「2024香港最強品牌30強排行榜」中奪得全港品牌第一位。Kantar BrandZ為全球領先、以消費者為中心的市場調查報告，調查4千名消費者對於10個類別、總共137個香港品牌的評價後，再整合數據所得的綜合結果。
聖誕送禮首選 以低至３折yuu積分兌換限定獎賞
聖誕不但是犒賞自己的好時機，亦是與親友相聚及互贈禮物的美好一刻！yuu為大家帶來一系列精彩聖誕獎賞，涵蓋範圍廣泛，包羅萬有，讓大家可以輕鬆無憂地為親友挑選及預備禮物，一同享受愉悅開心的聖誕！參與合作夥伴包括惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、Pizza Hut、PHD、美心MX、東海堂、Shell、大灣區航空、Trip.com、AIRSIM、海洋公園、長洲西園、友邦嘉年華等，所有獎賞數量有限，換完即止，萬勿錯過！獎賞兌換詳情可瀏覽：https://m.yuu.hk/jRUZ
兌換獎賞即參加抽獎 贏日本來回機票、16 Pro智能手機等逾2000份豐富獎品
驚喜豈止於此！推廣期內yuu會員只要兌換任何獎賞一次，無須額外登記就能參與大抽獎，有機會贏取超過2,000份獎品！當中包括頭獎 – 大灣區航空香港日本來回機票兩張連20kg托運行李一件（共15份）、二獎 – 最新智能手機16 Pro（共5份）、三獎 – AirAsia香港東南亞來回機票兩張（共4份），以及四獎 – Trip.com送出洲至奢選香港WM酒店豪華房住宿1晚（共3份）等。獎品陣容頂盛，每樣人人渴求擁有，記緊限期內兌換獎賞碰碰運氣，隨時能贏得大獎與摯愛分享！（推廣生意的競賽牌照號碼：59388）聖誕大抽獎詳情可瀏覽：https://m.yuu.hk/dPK7
已綁定恒生enJoy卡之會員 專享半價換戲飛
聖誕當然不少得與親友一同看場電影，yuu特別為會員帶來專屬戲飛優惠！已綁定恒生enJoy卡的yuu會員，活動期間逢星期一指定時間，就可以半價yuu積分兌換英皇戲院電子電影禮券1張。數量有限，換完即止。優惠詳情請瀏覽：https://m.yuu.hk/EDHu
yuu回饋：聖誕分享愛心 平安夜你捐1分 yuu捐3分
除了為會員提供不同獎賞外，今個聖誕yuu亦與大家一同將溫暖分享給社會上有需要的人！會員於12月24日當天，每捐贈1 yuu積分予「yuu回饋」的慈善合作機構，包括膳心連及長春社，yuu便會向相關機構多捐3分。你的小小善舉，就能為社會有需要的人送上無窮節日暖意。立即記低此重要日子，齊齊捐分，分享善心！捐分請瀏覽：https://m.yuu.hk/i7KY
圖片下載：
https://www.dropbox.com/scl/fo/5jejalhj72dgv1n0dtg9r/APOrXG2fh7CARgLb2pgH5Ac?rlkey=xvidm650r40kbcmpky7eh5poa&st=l61lgc3h&dl=0
關於 yuu 獎賞計劃
yuu是全港No.1 獎賞計劃*及香港最強品牌第一位^，自 2020 年推出以來，一直深受超過500萬名會員歡迎。yuu的合作夥伴涵蓋香港最受歡迎及值得信賴的品牌，如惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven、宜家家居、肯德基、必勝客、PHD、美心集團、星巴克、Shell、富衛香港、恒生保險、安達保險、安聯保險、以及yuu旅遊及yuu時尚的合作夥伴等，透過簡易上手的手機應用程式連接全香港及澳門超過2,500家商店及超過40個網上平台。yuu亦與恒生enJoy卡合作，讓會員更快賺取積分。
*根據YouGov BrandIndex於2021年至2023年期間的年度排名
^根據Kantar BrandZ所發布的「2024香港最強品牌30強排行榜」排名
媒體查詢:
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SOURCE yuu Rewards Club
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