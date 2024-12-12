yuu聖誕換賞 人人分享 兌換獎賞即參加抽獎

抽獎贏來回機票、智能電話等逾2,000份豐富獎品

香港2024年12月12日 /美通社/ -- 又到普天同慶的節日，剛剛勇奪全港品牌第一位的yuu，為各位帶來一個暖意無限的聖誕！由即日起至12月26日，yuu推出「聖誕換賞 人人分享」活動，提供一系列限定獎賞讓會員兌換，讓大家可為摯愛準備窩心聖誕禮物，分享冬日溫暖！獎賞涵蓋多個生活範疇，由家品、日用品、健與美產品、聖誕裝飾、美食，以至入油、機票、旅遊產品、主題樂園門票等一應俱全。此外，活動期內會員只要兌換任何獎賞，即參加yuu聖誕大抽獎，無須登記，有機會贏取日本、東南亞等多地來回機票、最新16 Pro智能手機、奢華酒店住宿一晚、主題樂園全年會籍等豐富獎品；另外已綁定恒生enJoy卡的yuu會員更獨享以半價yuu積分兌換電影禮券。想用其他方式分享節日溫暖？會員只要在12月24日向yuu的慈善合作機構每捐1積分，yuu即多捐3分，齊來與yuu為有需要人士分享愛心和快樂，全城齊過歡欣美滿聖誕！

yuu剛於Kantar BrandZ「2024香港最強品牌30強排行榜」中奪得全港品牌第一位。Kantar BrandZ為全球領先、以消費者為中心的市場調查報告，調查4千名消費者對於10個類別、總共137個香港品牌的評價後，再整合數據所得的綜合結果。