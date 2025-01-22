yuu陪你食盡優惠過蛇年 金蛇添福好運連連

今個農曆新年，yuu為大家帶來一系列精彩的蛇年限定獎賞及優惠，涵蓋範圍廣泛，無論你有多少yuu積分，想辦年貨還是送禮，抑或同家人團年食大餐，都啱使啱用！參與合作夥伴包括美心MX、惠康、Market Place、7-Eleven、萬寧、KFC、Pizza Hut、Starbucks、IKEA、美心西餅、FWD等，而yuu會員憑恒生enJoy卡於指定商戶消費更可享限定優惠，讓yuu為大家送上一個食盡優惠的蛇年！立即打開yuu應用程式查看優惠詳情：https://m.yuu.hk/vgRv。

農曆新年限定獎賞及優惠包括：

商戶 優惠及獎賞詳情 推廣期 美心MX 憑8,000分＋港幣$873換購鮑魚福聚盆菜宴（6-8位用）一客 2025年1月6日至2月7日 於香港美心MX/Food²/can.teen分店訂購新春盆菜，即可享用會員價低至57折 2025年1月6日至2月10日 惠康/

Market Place 於惠康/Market Place購買珍懿坊各款蛋卷/鳳凰卷320-454克，可享買1送1 2025年1月10日至23日 於惠康/Market Place網店或yuu網購購買原箱水果，即可賺取10x積分 2025年1月10日至31日 恒生 enJoy卡 憑enJoy卡惠顧美心中菜食府指定餐牌，享高達港幣$300美心中菜現金券 2024年12月17日至2025年2月28日 於惠康/Market Place用enJoy卡簽賬享高達港幣$80現金回贈及全年3x積分 2025年1月20日至2月28日 7-Eleven 憑3,800 積分＋港幣$38換購「SHO-CHAN x Peko Chan 利是封」2套 2025年1月15日至2月28日 憑3,800 積分＋港幣$38換購「無痕靜電貼揮春」2套 2025年1月22日至2月28日 萬寧 港幣$40購買Salon De Pro沙龍級無味染髮霜（各款） 2025年1月17日至30日 KFC 憑2,500積分＋$8換購鹹蛋黃金脆雞1件 2025年1月16日至2月3日 Pizza Hut 憑4,000分加港幣$89換購半份香草烤雞拼脆薯條 2025年1月13日至28日 Starbucks 憑44,800分兌換2025星巴克精選甜點禮盒1盒 2025年1月6日至28日 IKEA 於IKEA香港餐廳享受全新賀年餐單 2025年1月2日至29日 到IKEA購買FÖSSTA系列可享8折優惠 2025年1月21日至30日 美心西餅 購買迪士尼小食福袋即可賺取1,000積分 2025年1月20日至2月2日 FWD 登記FWD Health & Go享中醫及門診優惠低至5折兼賺高達1,000積分 2025年1月2日至2月2日

新年送大禮！參加小遊戲有機會贏 AirAsia 香港至印尼峇厘島來回機票兩張或 888 yuu 積分

yuu會員蛇年有蛇福，新年玩遊戲有機會免費飛峇厘島！會員只需於2025年1月27日至2月2日期間，到yuu的Facebook專頁參加由yuu著數咪走雞為大家特備的農曆新年小遊戲，即有機會贏取AirAsia香港至印尼峇厘島來回機票兩張，用陽光與海灘迎接新一年。除此之外，yuu亦會送出888 yuu積分（共888名），祝願會員年頭「發」到年尾。立即記低遊戲日子，到時上yuu專頁答問題，千祈咪走雞！

圖片下載：https://tinyurl.com/5b2y8wnx

關於 yuu 獎賞計劃

yuu是全港No.1 獎賞計劃*及香港最強品牌第一位^，自 2020 年推出以來，一直深受超過500萬名會員歡迎。yuu的合作夥伴涵蓋香港最受歡迎及值得信賴的品牌，如惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven、宜家家居、肯德基、必勝客、PHD、美心集團、星巴克、Shell、富衛香港、恒生保險、安達保險、安聯保險、以及yuu旅遊及yuu時尚的合作夥伴等，透過簡易上手的手機應用程式連接全香港及澳門超過2,500家商店及超過40個網上平台。yuu亦與恒生enJoy卡合作，讓會員更快賺取積分。

*根據YouGov BrandIndex於2021年至2023年期間的年度排名

^根據Kantar BrandZ所發布的「2024香港最強品牌30強排行榜」排名

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