Z世代主動應對心理健康問題

這項2024年研究揭示，超過三分之二的澳大利亞年輕人表示睡眠不足（69%），超過一半的人表示存在焦慮（56%），五分之二的人表示他們難以交朋友（40%），三分之一的人感到孤獨（35%），總體上，幾乎一半的人認為自己的心理健康狀況一般或差（43%）。

研究還發現，大約三分之二的澳大利亞年輕人表示沒有足夠的戶外活動時間（67%），飲食不夠健康（64%），以及身體活動不足（61%）。大約一半的年輕人也表示他們與朋友（49%）或家人（46%）的聯繫不足。

2024年對青少年健康的主要負面影響包括，超過一半的澳大利亞年輕人表示，未來規劃（56%）、疲勞/精力水平（56%）、生活成本上升（53%）和倦怠（51%）對他們的健康產生負面影響。

還有兩成的澳大利亞年輕人透露，他們存在自尊心低落（43%）、身體形象差（41%）和社交焦慮（40%），而超過三分之一的人表示他們面臨抑鬱問題（35%）。

在當今重要的問題上，超過一半的年輕人表示對女性暴力（53%）感到擔憂，使其成為Z世代關注的第三大問題，僅次於生活成本（77%）和住房/租金負擔能力（63%），高於氣候變化（49%）。

Year13聯合創始人Will Stubley評論道：「瞭解澳大利亞年輕人面臨的最緊迫挑戰，是我們國家提供真正有效支持的基礎。顯而易見的是，我們有一整代人需要持續的健康支持和幫助，制定可行動的健康策略和彈性建設，幫助他們過上健康幸福的生活。」

他補充道：「我們每年的青少年健康評估提供了有關他們面臨的挑戰和成功的見解，突出需要解決的關鍵問題，以改善澳大利亞年輕人及整個澳大利亞的整體健康和福祉。」

2024年Z世代健康指數結果突出了專建學生公寓的好處，住在Scape建築中的年輕人情況明顯更為積極，這表明搬離家裡，入住專為學生設立的住宿，並採取積極的健康措施，可能對提高整體青少年健康水平至關重要。

例如，Scape的學生報告稱，他們的社交健康更好（17%對比全國平均13%），感受到更強的歸屬感（77%對比69%），並且整體幸福感顯著改善，焦慮（35%對比56%）、抑鬱（17%對比35%）、孤獨（25%對比35%）或社交焦慮（24%對比40%）的感受更少。

在過去一年中，Scape在支持整體學生體驗和住戶福利方面取得了重大進展，包括實施Safe TALK項目，一個專門為Scape住戶提供的點對點自殺預防系列研討會，以及Velocity Empowerment專題會，專注於促進健康的身體、情感和心理關係。

為了增強社會聯系和社區意識，這是Z世代的重要驅動力，Scape還在2024年上半年組織並舉辦了500多場學生活動，吸引了超過10,000名學生參加，Scape專用的安全與健康應用軟件的使用量同比增長了533%，相比以往有更多住戶參與其中 。

Scape Australia首席執行官Anouk Darling表示：「2024年健康指數的結果真正強化了我們在Scape所採取的每一步措施的意義，旨在改善我們學生的生活。當Z世代在前所未有的時代適應變化的世界時，感到最脆弱和不堪重負時，我們提供了一個安全的避風港——一個可以稱之為家的地方，同時也是一個可以健康生活的地方。我們提供了多種項目，從健康課程到健身和營養，提供餐飲和放鬆區，以及幫助我們住戶生活成長的便利設施。」

她補充道：「他們睡得好，心理健康狀況就更好，聯繫就更緊密，每天都能享用營養餐。這些研究結果進一步證明，專建學生公寓能夠切實改善年輕人的生活。」

閱讀完整的《2024年Z世代健康指數》報告，請訪問：https://www.scape.com.au/genzwellbeingindex/

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高級顧問Claire Pope，電郵：[email protected] 0422 227 894，房地產公關戰略總監 Merilla Colovic，電郵：[email protected]，電話：0405 435 248，Year 13公關經理Ian Walker，電郵：[email protected]，電話：0401 855 086，Year13董事、國家合作夥伴Annie Mulders ，電郵：[email protected]，電話： 0418449711

關於Scape Australia

Scape於2014年在澳大利亞成立，此後成為最大的專建學生公寓所有者和運營商。Scape在澳大利亞四大主要教育區（悉尼、墨爾本、布裡斯班和阿德萊德）的36棟建築中擁有超過17000個床位，還有八棟在規劃和開發中的建築，到2025年將使床位達到22,000個。

Scape擁有700多名員工，是澳大利亞高等教育領域最大的投資者，自2018年以來承諾投入80億澳元資本。

關於Year13

Year13成立於2011年，是一家教育科技和出版公司，旨在支持年輕人過上更快樂、更健康、更充實的生活，並致力於升級從學校到工作的過渡。Year13的職業平台Career Tools是澳大利亞最大的學校到工作過渡平台，擁有超過1250所訂閱學校。2023年，Year13收購了Good Education Group，這是澳大利亞最全面的K-12學校、大學、TAFE和註冊培訓組織教育平台，服務於未來的學生和家長。

關於這項研究

全國調查反饋總計：2091份，其中48%為女性，49%為男性。Scape的調查反饋總計：1421份，其中61%為女性，36%為男性。

SOURCE Scape Australia