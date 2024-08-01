Z世代革新本港企業禮品市場 GiftOne Promation推出獨家週年慶活動

Z世代除了追求能彰顯真實性的商務禮品外，個性化、高品質的條件也是必不可少的一環。因此，企業在制定禮品選擇時，可以嘗試由Z世代的角度出發，了解他們的喜好，這有助展現企業的真實性，及願意傾聽客戶意見的良好動機。此外，品質參差的商務禮品無助企業建立良好印象，甚至適得其反。

林先生表示：「我們留意到，本港企業禮品市場對高質量的精美禮品套裝需求大幅增長，特別是金融服務業。愈來愈多企業會在商務場合上，向潛在的客戶派發價值較高的電子禮品，例如藍牙耳機、藍牙喇叭等音響設備。GiftOne Promotion 將繼續致力提供包括Momax、Verbatim、Xpower、Miir和Zojirushi等多個高端品牌的廣泛選擇，以及提供個性化的禮品套裝訂造服務來滿足這些需求。」

為了迎合Z世代重視工作與生活平衡，以及數碼化的生活方式的需要，企業在制定商務禮品時，亦可考慮電子產品和旅行禮品。「我們觀察到，電子產品和旅行禮品是最受香港企業客戶歡迎的禮品選擇。價值高的電子禮品和實用的旅行物品，如旅行插頭及便攜式旅行門鎖等，便大受歡迎。這些禮品不僅能吸引注意，還能體現公司對客戶的尊重和感激。」林先生補充道。

GiftOne Promotion獨家週年慶活動

適逢GiftOne Promotion成立十週年，品牌將由即日起至2024年8月31日向客戶舉行獨家禮品贈送活動。如欲了解更多週年慶活動詳情，歡迎請瀏覽GiftOne Promotion 網站。

關於GiftOne Promotion

GiftOne Promotion 專注於訂製促銷禮品和高端禮品，提供從設計到交付及售後支持的全方位服務。GiftOne Promotion 深耕於在香港企業禮品行業至今已有十年，致力爲客戶提供最先進，及最切合客戶期望的個性化解決方案。GiftOne Promotion注重質量與創新，確保每件禮品都能留下深刻印象。

公司總部設在香港，並在深圳和新加坡設有辦事處，管理着超過200家制造商，並通過其在深圳的檢驗中心，實施嚴格的質量控制。通過與製造商的直接合作，GiftOne Promotion 確保在重要活動中提供成本效益高、質量上乘的產品，增強企業的知名度。如欲了解更多資訊，請瀏覽GiftOne Promotion 網站。

SOURCE GiftOne Promotion