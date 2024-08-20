ZeeQuest推出Navigator：可用於生活轉型的尖端人工智能（AI）和預測分析工具

聖地亞哥2024年8月21日 /美通社/ -- Navigator背後的公司ZeeQuest欣然宣佈全球推出Navigator。經過八年的嚴格研究、開發和實時測試，Navigator現在將向公眾推出，提供一種變革性方法來管理生活上的複雜情況。

在當今迅速發展的世界中，數碼化和生活上的複雜情況需要量身訂造的解決方案，而Navigator因其考慮生活的所有重要參數脫穎而出。透過整合人工智能（AI）和預測分析，此工具透過將個人日常活動與最佳支援時間和個人化建議調整，引導個人獲得整體成功。

歷史上，個人成功通常是一個關於機會或獲取特權資訊的問題。ZeeQuest認識到這一差距，並使實現成功的民主化成為其使命，方法是開發一種任何人都可以用來有效地應對生活挑戰的工具。Navigator的能力是生物化學、心理學、宇宙學和先進算法領域突破性研究的結果。

在初始試驗取得驚人的成功之後，超過100,000名試用用戶在生活中經歷了顯著改善，ZeeQuest欣然向全球觀眾介紹Navigator。鑒於來自90多個國家/地區的預先註冊，市場對這一工具的需求已經極為龐大。

儘管ZeeQuest在測試階段面臨了挑戰，包括嚴重的黑客攻擊，但該公司成功克服了這些障礙，並確保了Navigator的堅固性。該工具能夠處理驚人的58億兆（5.8 billion trillion）個數據組合，這一任務如果使用十億個標準計算機需要184年才能完成，但該工具只需幾秒鐘即可完成。

ZeeQuest行政總裁Gregor Brajović表示：「我們很高興向世界介紹Navigator。這個工具不僅是要更有效地管理生活，而且還要透過讓每個人都可以獲得成功來改變生活。」

欲知詳情，並加入不斷增長的Navigator用戶社區，請瀏覽http://www.zeequest.com/www.zeequest.com。

SOURCE ZeeQuest