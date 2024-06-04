Zespri 以培養兒童健康飲食習慣為己任，照亮未來生活之路

Zespri 首次開展全球兒童飲食干預研究，探討水果和蔬菜攝入量對兒童健康的影響。

紐西蘭芒格努伊山2024年6月4日 /美通社/ -- 全球領先的奇異果營銷商 Zespri 正透過最新的可行性研究項目「Feel Good Study」，探討水果和蔬菜 (FV) 與兒童健康之間的關係，致力提升兒童對健康飲食的認知及培養良好的飲食習慣。

眾所周知，水果和蔬菜是對身體健康有著重要作用的營養食品，然而根據《PLOS 全球公共衛生期刊》上的一項研究可知，全球仍有近半數的兒童未能攝取足夠的水果和蔬菜 。Zespri 秉持推廣良好營養食品和健康飲食習慣的使命，這項「Feel Good Study」由新西蘭奧克蘭大學營養科學、營養學及飲食學領域居領導地位的研究人員開展。

這項研究的主要目的是確定在小學進行為期 10 週的「水果和蔬菜」飲食干預的可行性和可接受性，並評估其對心理和認知健康的影響。該研究調查了增加水果和蔬菜攝入量對 8 至 10 歲兒童健康的影響。

「作為下一代健康的守護者，我們深知早期營養對兒童終生健康的深遠影響。只有透過可持續的方式培養積極的飲食習慣，我們才能真正改變現狀，使社會變得更加健康，擁有更加光明的未來。」Zespri 全球營銷總經理 Ng Kok Hwee 說道。

這項可行性研究探討了增加兒童接觸陌生蔬果的機會，促進他們接受這些水果和蔬菜。從孩童時期開始提高對水果和蔬菜的接受度，有助於養成健康的飲食習慣，並將這一習慣延續到成年，從而改善整體健康狀況。

「我們一直致力於深入了解奇異果在促進人體健康方面有哪些益處，而透過這項研究，我們更進一步探討水果和蔬菜作為整體飲食的一部分對健康的影響。我們調查了較少被研究的領域，特別是健康和認知發展，以說明選擇水果和蔬菜不僅僅是一個營養或飲食決定，更是對兒童健康的投資，」Zespri 核心產品創新經理 Paul Blatchford 博士表示，「這項研究表明，為了解果蔬給健康帶來的實際益處，Zespri 邁出了第一步。鑑於各個市場面臨的營養挑戰不盡相同，我們計劃在此基礎上，將這項研究範圍擴大到我們主要市場的未來研究中。」

研究結果

「Feel Good Study」表明，透過提高對當地多種可選水果和蔬菜的認識，參與者對這些食物的接受度1、整體飲食質量以及水果和蔬菜攝入量2均有所提升。

干預措施也促使家長提高對健康飲食的認識，進而有意識地為孩子選擇更多低脂和低糖的食物，從而積極地改變行為3。此外，研究還表明，與對照組相比，干預組的情緒健康評分有顯著改善4。

奧克蘭大學醫學與健康科學學院營養學學科負責人 Clare Wall 教授表示：「Feel Good Study 的干預措施設計嚴謹，結合了以家庭和學校為基礎的策略，旨在促進兒童養成更健康的習慣。學校課程注重體驗式學習，讓學生參與互動的感官體驗活動，並輔以水果盒，鼓勵學生在校期間多吃水果。同時，在家庭生活中，每週為家庭提供蔬菜盒，並附有食譜和小貼士，旨在讓家庭持續參與和長期受益。」

學校和家庭是兒童成長的核心環境。在學校，注重融入趣味和享受元素的教育策略有助於建立積極的聯想，促進兒童食用水果和蔬菜。在家裡，向家長傳授有關各種水果和蔬菜的製作方法的知識和實用技巧，可以為孩子提供更多選擇，從而減少對新食物的恐懼。父母是影響兒童飲食偏好的關鍵因素，透過在自己的飲食中加入水果和蔬菜為孩子樹立健康的榜樣。

作為一項可行性研究，「Feel Good Study」的招募率和保留率均已達標，並讓我們獲得了鼓舞人心的初步證據，諸如飲食質量、蔬菜攝入量和行為結果的積極變化。Zespri 的「Feel Good Study」研究為未來幾年在中國和其他主要市場開展更大規模的臨床試驗奠定了基礎，公司將利用這項研究積累更多知識，鼓勵可持續的改變，培養兒童長期積極的飲食習慣。

Zespri 在全球範圍內推出了各種營養計劃，旨在提高全球新鮮奇異果的消費量，並在 2022/23 年創造了 50 億次健康飲食機會，朝著到 2025 年將這一數字提高到 60 億次的目標邁進。自 2020 年以來，Zespri 已在超過 12 個國家支援了 35 項健康生活方式計劃。

附錄 1：研究方法

70 名年齡在 8 至 10 歲之間的兒童和 65 名提供其子女基本人口資訊的父母/照護者參加了紐西蘭的「Feel Good Study」。研究採用了為期 10 週的候補名單對照、分組隨機設計，涵蓋學校和家庭環境，用以調查兒童的行為變化。

干預措施涉及多個方法，利用簡化的水果盒配送和教育包，探索影響兒童飲食行為的因素，並促進其轉變對攝取水果和蔬菜的態度。同時在學校和家庭環境中進行評估，其總體目標是促進兒童攝取更多的水果和蔬菜。

有關研究方法、結果和對未來迭代的建議的全部詳情，請參閱此處的研究報告。

1 據研究受訪者表示，他們接觸到更多種類的水果和蔬菜，並更願意嘗試新的果蔬。

2 研究發現，整體飲食質量提高了 8%，蔬菜攝入量增加了 19%。

3 干預後，選擇低脂食品的家長/照護者增加了 32%，選擇低糖食品的家長/照護者增加了 38%。

4 此外，研究發現「強項與弱項問卷」中關於情緒問題部分的得分在干預組略有提高，而在對照組則有所下降。

SOURCE Zespri