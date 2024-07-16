「Zetrix」冠名贊助香港及澳門「環球小姐」(Miss Universe) 2024選美大賽選拔賽 現已接受報名

香港及澳門區「環球小姐」（Miss Universe）選拔賽現已正式接受報名，初選日期訂於8月3及4日，準決賽暫訂於9月中舉行，「環球小姐」（Miss Universe）（香港及澳門區）冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽，更可分別獲得總值一百萬港元及五十萬澳門幣現金獎＃。「環球小姐」（Miss Universe）選美大賽主辦機構亦宣布由2024 年起，取消參賽選者之年齡上限，以往年齡限制為18-28 歲。同時，亦不設身高及體重限制，讓更多有才華的女性有機會參與這個國際性的選美比賽，彰顯自己的魅力，為全球的參賽者創造更多公平和充滿包容的競爭環境，讓真正有實力的佳麗脫穎而出。

環球小姐香港及澳門區選美統籌官劉芷希小姐表示：「『環球小姐』（Miss Universe）選美大賽香港區選美統籌會將投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗在『環球小姐』（Miss Universe）活動中不僅展示團隊精神、個人才華與魅力，同時彰顯她們的美貌與典雅，代表著香港及澳門展現最美麗的一刻，走向世界，展現女性自信之美。此外，希望優秀的女性們能透過環球小姐這個國際舞台，分享自己的故事，展現出更好的自己，並在個人、職業和慈善事業上發揮影響力，讓更多的人看見女性力量、綻放女性光芒。」

第 73屆香港及澳門「環球小姐」（Miss Universe）2024選拔賽 現已接受報名

參加資格:

(A) 參選者必須為女性；

(B) 參選者必須年滿18歲；

(C) 參選者必須持有有效之香港或澳門身份證；

參選報名：

參選者必須於2024年7月31日或以之前將個人資料、聯絡電話及近照，電郵至大會電子郵箱： [email protected] (香港)或 [email protected] (澳門)

有關香港及澳門區「環球小姐」（ Miss Universe）選美統籌官劉芷希小姐Kimmy Low

劉芷希小姐，馬來西亞華裔的女演員、主持人、模特兒及營養師，目前正在香港發展她的事業。她於2017年，她一舉奪下香港珠寶小姐后冠。而早於2012年，她已在中華小姐環球大賽2012中榮獲了亞軍殊榮，且同時獲得了「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」的頭銜。Kimmy Low自飾演電影《一家大晒》中一角後開始廣受大眾關注。其後，她簽約香港最大的電視台TVB並成為旗下主藝人。2019年底，她更加入了主要電影製作公司邵氏兄弟國際影業有限公司並成為旗下藝人。不過她已於2020年離開了該經紀公司。自此，她一直專注參與電視劇和電影的演出，以及發展模特兒工作。她於2020年TVB電視劇集《黃金有罪》中飾演「莫莉莉」一角，以及2021年騰訊電影《家族榮耀之繼承者》中飾演「Apple」等，都是她演藝事業重要的里程碑。

有關第 73屆「環球小姐」（Miss Universe）選美大賽（香港及澳門區）選拔賽

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＃一百萬港元及五十萬澳門幣現金獎受有關條款、細則及條件約束和限制。如有任何爭議，環球小姐香港區選美統籌會保留一切最終決定權。

SOURCE 環球小姐香港及澳門區選美統籌會