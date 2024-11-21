ZICC：紹興村民在COP29上講述千年古樹情緣

「 我們與古樹的故事，從祖先遷居這裡開始，經歷了800多年，如今，我們家族同時在守護這片古香榧林的有六代人，」黃天明娓娓道來。一年365天，黃天明有200多天都在香榧林，除草、施肥、修剪……

千百年來，當地村民沿襲祖先的做法，與樹木和諧相處。近幾年，當地建立了數據庫，記錄古樹的數據，包括健康狀況。

MOPI srl所有人兼首席執行官Luigi Latini表示，這個發生在中國鄉村的古樹保護故事非常值得學習。「 生態保護和經濟發展兩手抓，才能為可持續發展注入動力。希望很多人都能從中學習，」他說。

占岙村及鄰近村莊擁有一片中國香榧林，樹齡在500年以上的香榧樹超過5000棵。2013年，這片香榧林被認定為全球重要農業文化遺產，這在世界上尚屬首例。

如今，香榧產業已成為占岙村的支柱產業。與香榧相關的人均年收入達到3萬多元（合4143美元）。

SOURCE ZICC