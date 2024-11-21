ZICC：紹興村民在COP29上講述千年古樹情緣

新聞提供者ZICC
21 11月, 2024, 15:56 CST
北京2024年11月21日 /美通社/ -- 聯合國氣候變化框架公約締約方大會第二十九次會議(COP29)正在阿塞拜疆巴庫舉行。來自中國華東地區浙江省紹興市柯橋區占岙村的62歲村民黃天明，於11月18日在「 氣候行動推進聯合國2030可持續發展議程實施 」主題邊會上發表了演講。
黃天明跨越6000公里，分享了他的家族與中國古老榧樹之間的故事，其中最老的一棵已有1570年的歷史。
「 我們與古樹的故事，從祖先遷居這裡開始，經歷了800多年，如今，我們家族同時在守護這片古香榧林的有六代人，」黃天明娓娓道來。一年365天，黃天明有200多天都在香榧林，除草、施肥、修剪……
千百年來，當地村民沿襲祖先的做法，與樹木和諧相處。近幾年，當地建立了數據庫，記錄古樹的數據，包括健康狀況。
MOPI srl所有人兼首席執行官Luigi Latini表示，這個發生在中國鄉村的古樹保護故事非常值得學習。「 生態保護和經濟發展兩手抓，才能為可持續發展注入動力。希望很多人都能從中學習，」他說。
占岙村及鄰近村莊擁有一片中國香榧林，樹齡在500年以上的香榧樹超過5000棵。2013年，這片香榧林被認定為全球重要農業文化遺產，這在世界上尚屬首例。
如今，香榧產業已成為占岙村的支柱產業。與香榧相關的人均年收入達到3萬多元（合4143美元）。
SOURCE ZICC
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