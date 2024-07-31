Zoetic Global與Verdana攜手解決氣候變化危機中的城市冷卻問題

使用Zoetic製冷劑（Zoetic Refrigerants）的冷卻裝置連接到Verdana人工智能（AI）引擎，可產生連續的評估和變動分析週期，用於管理和碳信用。Verdana目前正與世界銀行（World Bank）合作，為其位於越南胡志明市的低碳城市項目（Low Carbon City Project）提供全城市綜合、數碼確認和驗證。此外，Zoetic製冷劑部署將大幅縮短胡志明市減排相關措施的週轉時間。

Verdana International行政總裁Asad Sultan指，Verdana和Zoetic計劃在東南亞和美洲地區複製這種模式。Asad Sultan表示：「氣候變化再沒有什麼微妙之處！氣候變化更像是一場氣候搏擊。我們的工業實力城市碳管理系統已經增強，以處理整個城市的排放管理項目，同時完全符合聯合國碳抵消平台（UNFCCC）清潔發展機制（CDM）的碳信用方法。」

Avery Hong表示：「Zoetic開發了一個模組化的製冷劑生產系統，該系統在美國俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）工廠開業時展示。這些單元可以在世界任何地方製造並快速運輸、安裝和操作。Zoetic致力於本地化生產，不僅降低運輸成本和碳排放，還能對合作夥伴的社區帶來經濟影響。這就是我們共同處理影響全球城市的巨大溫度和氣候變化的方式。」

關於Zoetic Global

Zoetic Global是一間以可持續發展為重點的解決方案供應商，致力於為需要最大的地區提供基本能源、水和食品技術。Zoetic透過與技術和策略合作夥伴合作，策劃了一系列引人入勝的解決方案組合，以解決關鍵問題。「Zoetic」這個名字指「與生活相關」，象徵公司對具有影響力的解決方案的承諾。Zoetic Global聯合創辦人兼行政主席Jerome Ringo是在氣候運動方面經驗豐富的領袖，推動Zoetic努力向受到氣候變化不比例影響的地區提供支持。Zoetic相信關鍵解決方案的存在，亦深明領袖必須加強承諾以有效地實施這些解決方案。如需Zoetic Global的更多資訊，請造訪Zoetic Global的簡介網頁。

關於Verdana International

Verdana是目前唯一符合聯合國碳抵消平台（UNFCCC）清潔發展機制（CDM）碳信用方法的供應商，可用於VCM標準組織發放城市排放的碳抵免額。Verdana專精於大規模數碼化整合城市和農業用地的碳信用，Verdana的部署為碳項目帶來規模經濟，使其更加可行。客戶使用Verdana的數碼護欄來提高其碳信用的價值。該客戶名單包括世界銀行（World Bank）、美國和加拿大一系列石油和天然氣公司、全球大型HVAC減排製冷劑製造商兼綠色氫氣供應商Zoetic，以及位於印尼、土地涉及1200萬名成員的Induk KUD農業合作社。Verdana的Induk KUD減排項目所生產的可持續農產品，將有助於為印尼學童提供每日熱餐，這是印尼候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）的指示，使8000萬名學童成為受益者。有關詳情，請造訪Verdana。

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Charlotte Luer

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SOURCE Zoetic Global; Verdana