Zoho用戶數量達1億 憑藉AI創新拓展亞太區增長空間，並舉辦首屆台北用戶大會

通過可持續增長，在全球範圍內提供強大、靈活、注重隱私的工作工具

台北2024年7月10日 /美通社/ -- 成立於印度的全球領先科技公司Zoho Corporation宣布，該公司逾55款業務應用程序目前為全球1億多用戶提供服務。Zoho是第一家達到這一里程碑的自籌資金SaaS（軟件即服務）公司。這是繼公司2022年營收達到10億美元之後取得的又一次增長。在台灣，Zoho 2023年的營收增長超過21%，這主要得益於對綜合生產力套件Zoho Workplace和客戶管理解決方案Zoho CRM需求的強勁增長。隨着Zoho的不斷發展，Zoho始終致力於為其SaaS解決方案客戶提供創新技術和價值。Zoho從零開始構建自己的技術堆棧--從應用程序和平台，到網絡、數據中心等等。該堆棧具有橫向、縱向和上下文的統一性，使Zoho能夠以非常實惠的價格提供一流的解決方案。

Zoho的用戶大會Zoholics於2024年6月28日在台北舉行，這是Zoho首次在台灣召開用戶大會，充分體現了我們對客戶的重視。與會者聽取了Zoho有關協作、銷售和營銷解決方案的介紹，並有機會與Zoho團隊進行交流。Zoho的用戶大會是一個重要的機會，讓企業了解軟件解決方案將如何推動數字化轉型，並讓Zoho與尊貴的客戶和合作夥伴建立更牢固的關係。