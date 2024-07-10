Zoho用戶數量達1億 憑藉AI創新拓展亞太區增長空間，並舉辦首屆台北用戶大會

10 7月, 2024, 10:52 CST
通過可持續增長，在全球範圍內提供強大、靈活、注重隱私的工作工具
台北2024年7月10日 /美通社/ -- 成立於印度的全球領先科技公司Zoho Corporation宣布，該公司逾55款業務應用程序目前為全球1億多用戶提供服務。Zoho是第一家達到這一里程碑的自籌資金SaaS（軟件即服務）公司。這是繼公司2022年營收達到10億美元之後取得的又一次增長。在台灣，Zoho 2023年的營收增長超過21%，這主要得益於對綜合生產力套件Zoho Workplace和客戶管理解決方案Zoho CRM需求的強勁增長。隨着Zoho的不斷發展，Zoho始終致力於為其SaaS解決方案客戶提供創新技術和價值。Zoho從零開始構建自己的技術堆棧--從應用程序和平台，到網絡、數據中心等等。該堆棧具有橫向、縱向和上下文的統一性，使Zoho能夠以非常實惠的價格提供一流的解決方案。
Zoho的用戶大會Zoholics於2024年6月28日在台北舉行，這是Zoho首次在台灣召開用戶大會，充分體現了我們對客戶的重視。與會者聽取了Zoho有關協作、銷售和營銷解決方案的介紹，並有機會與Zoho團隊進行交流。Zoho的用戶大會是一個重要的機會，讓企業了解軟件解決方案將如何推動數字化轉型，並讓Zoho與尊貴的客戶和合作夥伴建立更牢固的關係。
利用人工智能促進業務增長
今年，我們看到技術本身正在被人工智能所顛覆。作為一家解決方案提供商，Zoho對產品進行了重大改進，確保客戶具備滿足其業務需求的先進技術。
Zoho的解決方案能夠很好地滿足台灣企業在數字化轉型過程中尋找合作夥伴的需求。十多年來，Zoho一直在其產品組合中執行和實施人工智能(Zia)，開發在公司私有雲上運行的內部技術。
Zoho應用程序中的生成式人工智能
現在，由ChatGPT提供支持的Zoho生成式人工智能全新擴展功能對Zoho已經支持的廣泛人工智能技術組合形成了補充。這項新技術已整合到Zoho應用程序中，所有用戶都可以立即使用。
企業用戶現在可以利用生成式人工智能從Zoho CRM中的客戶記錄提取和匯總關鍵信息，在Zoho Writer和Mail中建議標題和內容等功能，而這一切都無需離開應用程序。
Zoho的逾55款應用程序系列為企業的整個業務運營提供解決方案。這使得所有員工都可以使用人工智能和生成式人工智能，為企業帶來巨大效益，因為技術現在可以融入所有崗位員工的日常工作中。
關於Zoho
Zoho Corporation是世界上最多產的科技公司之一，擁有逾55款應用程序，幾乎涵蓋所有主要業務類別。公司總部位於得克薩斯州奧斯汀，國際總部位於印度欽奈。Zoho的亞太地區總部位於新加坡。Zoho是一家未公開上市公司，盈利能力強，員工超過15000人。欲了解更多信息，請訪問：www.zoho.com
Zoho尊重用戶隱私，其業務的任何部分（包括免費產品）都不採用廣告收入模式。公司擁有並運營自己的數據中心，確保對客戶數據、隱私和安全的全面監督。全球有超過1億用戶，數十萬家公司，每天都依靠Zoho來經營業務，包括Zoho本身。欲了解更多信息，請訪問：https://www.zoho.com/privacy-commitment.html
SOURCE Zoho Corporation
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