ZOQQ 推出簡化跨境支付與費用管理的創新平台

新加坡2024年10月26日 /美通社/ -- 突破性的全球支付解決方案 ZOQQ 宣布正式推出其平台，旨在簡化跨行業企業的國際支付和費用管理。ZOQQ 由經驗豐富的金融科技專家 Avishek Kumar Singh 創立，以解決企業進行跨境支付時面臨的日常棘手問題為任務。

ZOQQ 是在 Avishek 和其團隊與許多企業交談並進行大量研究後建立的。Avishek 和團隊發現，支付系統中的昂貴費用，加上過長的等待時間，對試圖在全球發展的企業造成阻礙。這使他們建立平台，讓管理國際貨幣更輕鬆。

「我們建立 ZOQQ 為的是一個目標：創建一個真正的無縫、可定制的金融平台，以適應我們用戶的獨特需求，」Avishek 說： 「無論您是管理電子商務業務、處理自由職業付款還是監督跨境營運，ZOQQ 都能簡化全球金融的複雜性。」

ZOQQ 的傑出功能

全球銀行，觸手可及：

ZOQQ 提供無縫的全球銀行服務，具有跨國管理用戶資金的能力。透過接達 20 種貨幣錢包和 6 種貨幣的當地銀行帳戶，用戶可以輕鬆處理國際交易。

ZOQQ 提供無縫的全球銀行服務，具有跨國管理用戶資金的能力。透過接達 20 種貨幣錢包和 6 種貨幣的當地銀行帳戶，用戶可以輕鬆處理國際交易。 觸及全球的多貨幣錢包：

接達貨幣錢包，讓用戶輕鬆地持有和管理多種貨幣。無論是進行付款還是接收資金，ZOQQ 都可確保貨幣兌換流暢且無壓力，使一切靈活地跨境運作。

接達貨幣錢包，讓用戶輕鬆地持有和管理多種貨幣。無論是進行付款還是接收資金，ZOQQ 都可確保貨幣兌換流暢且無壓力，使一切靈活地跨境運作。 完全可定制的界面 ：

ZOQQ 從儀表板佈局以至品牌顏色皆可定制，以匹配用戶的商業風格。

： ZOQQ 從儀表板佈局以至品牌顏色皆可定制，以匹配用戶的商業風格。 精確的輕鬆付款：

ZOQQ 付款速度之快，簡直是見縫插針。體驗流暢、近乎即時的交易，內建的保護功能以及明確、實惠的價格，可協助人們毫不妥協地移動資金。

「我們知道國際交易會有多大壓力。支付的未來就在這裡，我們很高興邀請企業、自由職業者和創作者親身體驗，」他補充說： 「借助 ZOQQ，我們希望確保企業可以專注於自己最好的工作，而不是被付款所困擾。」

加入 ZOQQ

為慶祝平台推出，ZOQQ 為新用戶提供獨家的早期接達權益和推薦獎金。這項計劃旨在讓企業、創作者和演出工作者能夠控制其付款和費用管理。

有關更多資訊，請瀏覽：www.zoqq.com。

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SOURCE ZOQQ