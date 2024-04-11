zuMedia Inc. 推出開創性的新廣告和廣播平台，旨在利用廣告收入促進財富新平衡

紐約2024年4月11日 /美通社/ -- zuMedia Inc. 今天正式宣佈推出 Backskin.com，該網站包含的專有軟件可為美國國庫注入大量美元。

Backskin 是一項開創性的服務，讓任何社群媒體平台都可以利用會員個人資料圖片背後的空間進行變現。任何人都可以成為廣告商，只需選擇加入 Backskin，就可以透過招募廣告商展示其訊息、廣告或廣播來賺取收入。其一項正在申請專利的技術中的關鍵機制為平台和個人資料頁面的相關所有者提供公平且平等的創收途徑。（社媒、電子商務、行動裝置等）

當您萌生推廣的想法時，請讓您的 Backskin 行動起來！

這套全新的線上廣告工具將提供一種全新的商業模式，擴大潛在廣告機會的範圍，以極低的成本創造收入來源。其還將在在全球範圍內為社群媒體使用者賦權，透過公平公正地分享廣告收入的途徑，讓普通人以多種方式更好地控制自己的個人資料：選擇是否在自己的個人資料上投放廣告以及投放哪些廣告；不僅為社群媒體內容創作者，亦為我們所有人創造新的收入來源；以一己之力實現廣告、廣播和線上互聯網產業的民主化。

每個人都能從 Backskin 廣告中獲益。平台透過實現額外的廣告收入而獲益。平台成員可透過將 Backskin 媒體空間變現可觀的收入，獲得收益。廣告商可以更有效地使用廣告收入，更精準地將廣告投放到有接受能力的受眾，從而確保更好的預算分配和投資回報率，從而獲益。

只需付出極少的努力和微薄的 Backskin 租金，Backskin 使用者就能獲得可觀的收入。每位使用者在每個地區每天可使用 8,640 個 10 秒鐘的 Backskin 廣告位。如果使用者每天僅向單一地區預訂 Backskin 總時段的 10%，每個時段的費用只需一美元，則每年可獲得約 13.4 萬美元的總收入。

在互聯網和行動裝置上有無數的 Backskin，這使得 Backskin Inc. 將成為有史以來第一家能夠為美國和全球經濟體貢獻大量稅款的公司。

社群媒體領域的新秀 DMDb.com 即將正式推出，Backskin 廣告和廣播租賃服務目前已在該平台上提供試用，因 DMDb 意在成為所有媒體傳播的最新黃金標準。

由於廣告商現在可以探索、定位和建立自己的受眾，Backskin.com 在廣告的個人化以及受眾和市場如何接收和消費廣告方面，開闢了一條真正有的放矢的道路。這種創新的管道和流程能夠更深入地接觸受眾，透過定向參與和受眾的自願參與（而不是被迫參與）來引導其對廣告訊息的關注。

創始人 Phyllis Jager 和 Barry Terach、主要投資人 Mark Cuban、Backskin 領導開發團隊 Salvatore Saccoccio、Jason Berlin、Daniel Terach、Mark Wegener、Korin Berlin、Nykiah Morgan、程式設計總監 Kishan Kachhadiya 以及法務總監 Mark Rosenberg 都堅信 Backskin 的力量能夠終結各種問題，如高昂廣告費用、 不恰當的廣告投放、透過廣告流通傳播錯誤訊息和虛假訊息、廣告費用浪費和投資回報率低下、強制觀看不受歡迎的廣告內容、從多個層面剝削平台使用者，以及使用者被平台和營銷機構收購和出售。

Backskin.com 和 DMDb.com 只是其母公司 zuMedia Inc. 建立的無數創新專案中的兩個實例。專案包括備受矚目的 TikTok 紅人 fatSu（其影片可在 @HappenstanceManor (PJ) 上觀看），還有即將推出的專案，例如 PropertyDuds（一個旨在改變房地產行業的項目），以及 Feudr 平台（一個供使用者就從全球政治事件到個人家居小貼士等各種話題展開辯論的平台），這些都表明了 zuMedia 致力於為社會的整體進步提供產品和服務。

將公司專案組合關聯在一起的共同點是，這些專案始終致力於開發創新技術，為消費者提供公平的競爭環境，同時培養一種有趣的幸福感，並提供機會將其收入的很大一部分用於支持人道主義事業。

如欲了解更多有關 zuMedia Inc. 及其創新工作的資訊，請瀏覽其網站 www.zuinc.com。如需諮詢或進一步了解，請聯絡 Phyllis Jager，電子郵箱：[email protected]

SOURCE zuMedia Inc.