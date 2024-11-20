Zupe宣佈推出iOS版健康社交網絡應用

Zupe專為重視健康的用戶打造，以人工智能為特色，提供經過驗證的專家內容、獲得可信建議的創新途徑，以及匯集全球保健品牌的便捷市場。

香港2024年11月20日 /美通社/ -- Zupe宣佈即將推出其健康超級應用。作為一個發現平臺，Zupe旨在重建人們對線上諮詢和推薦的信任，並將用戶與其認證的專家和精心挑選的產品連接起來。Zupe專為追求健康的消費者設計，幫助他們在比以往任何時候都更清楚自己需求的情況下，找到他們所需和有益於自身的產品和資源。

Zupe最初推出的是iOS版應用，其用戶友好型界面智能地整合了多種技術，構建了一個以信任和透明度為核心的全方位健康與保健數碼生態系統。用戶可以在平臺上分享想法、提出問題、聯繫專家、觀看產品測評視頻，並選購涵蓋健康、健身、營養、美容、睡眠、性健康和心態等多個類別的保健產品。

該公司的研究和市場數據顯示，人們對社交媒體，特別是內容創作者所推廣的信息和產品的信任度正在下降。 Zupe 於2024年10月初委託進行的一項焦點小組調查顯示，在24至35歲的參與者中，每8人中有7人對「通過主流社交媒體獲取健康信息」持負面看法。

社區信息流讓用戶可以快速、直觀地訪問他人的內容、參與討論，並進行問答交流。經過Zupe認證的專家可以使用專門的功能套件，包括通過即時消息、語音通話和視訊會議與用戶交流，還可以推薦Zupe Marketplace中的產品以賺取傭金。該平臺鼓勵思想多樣性，強調真實、誠實的觀點，這一理念體現在平臺圍繞專家意見和評論所建立的核心功能中。Zupe應用程式內的人工智能還能提供有關專家內容的公正、基於事實的見解。

Zupe Marketplace匯集了來自全球各地品牌的數百種健康產品。用戶可以在這裡找到領先的保健品、前沿設備，以及超級食品和性健康產品。

用戶可以信賴的合格專家

在當今網絡世界，幾乎任何人都可以自稱為專家，他們往往是為了推銷課程或提供諮詢服務。Zupe會對每一位在其應用程式上提供諮詢建議的人士進行驗證，從而打擊健康虛假宣傳和錯誤信息。該公司採用了兩階段流程：首先，Zupe會面試候選人，檢查他們的資質和社交媒體表現是否符合專家標準；然後，由第三方背景調查服務提供商對他們進行篩選，以核實其文檔的真實性。一旦通過驗證，專家即可使用各種專用功能，包括創收選項和「認證專家」徽章。

該平臺歡迎各類專家的加入，從傳統的專業人士到另類從業者，只要他們擁有循證的方法和公認的資格。目前，由於監管規定，醫生、護士和其他受醫療監管的職業無法成為應用程式上的專家。Zupe還要求個人滿足其他標準，如至少具備幾年的工作經驗，才能被視為專家。

我們鼓勵專家參與公開、誠實和建設性的討論。Zupe的社區標準要求專家用研究支持他們的主張，否則其內容可能會被刪除。

與專家聊天並提問

專家功能源于精心設計的軟件集成，為用戶提供了獲取付費建議的創新途徑。用戶可以通過即時消息、語音通話或視訊會議與專家聯繫。分段定價使用戶能夠按分鐘付費使用大部分功能，從而獲得簡短的回答和快速的建議，而不必支付高額費用。用戶還可以直接聯繫專家，獲取更加個性化、更全面的建議。通過「提問」功能，任何人都可以提出問題並進行解答，促進開放式討論，專家的回復會清晰標示「認證專家」徽章。

全球領先的健康產品市場

Zupe Marketplace通過其獨特的購物體驗，結合平臺上的教育性內容和直觀工具，幫助用戶輕鬆找到符合其健康目標的產品。

現代消費者不再信任網紅，並且能夠識別傳統市場推廣手段。Zupe通過允許真實用戶和認證專家在其平臺上測試、試用和評論產品，以換取誠實的回饋，從而建立信任。無論是正面還是負面的意見，他們都可以自由表達。這種徹底的坦誠促進了信任，並幫助用戶做出明智的購買決策，評論涵蓋產品的優點、局限性和性價比。Zupe認識到贊助內容的普遍存在，因此其策略對現有做法提出了挑戰：品牌不能為專家或用戶提供獎勵，且內容審核可確保符合Zupe的社區標準。

Zupe Marketplace匯集了來自各大國際品牌的數百種產品，包括Pure Encapsulations、Researched Nutritionals和LELO。Zupe全面負責各項事務，包括提高產品知名度、向專家推薦產品，以及生成可提高銷量的真實內容，並為品牌提供業務表現洞察。

Zupe AI

Zupe AI通過提供客觀見解和專家內容，將獲取準確健康信息的能力提升到了全新高度。未來，Zupe AI將能夠增強專家功能並在應用程式中執行特定操作，例如詢問用戶的健康問題並提供相應的產品推薦。通過Zupe的檢索增強生成（RAG）引擎，人工智能和生成式AI利用最新的研究和知識為用戶賦能。內容通過Zupe的專有技術數據得以豐富，確保提供客觀、快速和簡明的事實。Zupe AI是多模態模型，能夠對文本、視覺和音頻內容提供智能反饋。例如，Zupe AI可以基於當前的研究，對有關營養補充劑的帖子提供中立的意見。Zupe AI模型目前已在社區信息流中提供，並支持英語。

搶先體驗

在此處下載iOS版Zupe。

關於Zupe

Zupe 正在革新消費者追求最佳健康和養生的方式，並提供iOS應用程式，不久後將推出Android和網頁版。公司總部位於香港，致力於提供創新的線上健康體驗，並計劃進軍全球主要市場。

參考資料

1 Zhang, Y., Wang, Y., Yongsatianchot, N., Gaggiano, J. D., Suhaimi, N. M., Okrah, A., Kim, M., Griffin, J., & Parker, A. G. (2024)。Profiling the dynamics of trust & distrust in social media: A survey study（社交媒體中信任與不信任動態的分析：一項調查研究）

媒體聯繫方式：

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SOURCE Zupe Group Limited